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Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç sevgili mi? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç nerede nasıl görüntülendi?

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Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç beraber mi, sevgili mi? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç nerede nasıl görüntülendi? Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ve DJ Faruk Sabancı ilişkisi gündemde merak ediliyor. Son dönemde oynadığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren güzeller güzeli oyuncu Esra Bilgiç gönlünü Faruk Sabancı'ya mı kaptırdı? Faruk Sabancı konuyla ilgili açıklama yaptı mı?

Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç sevgili mi? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç nerede nasıl görüntülendi? Son projeleriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Esra Bilgiç, yeni bir aşka yelken açması ilegündemden düşmüyor. Güzel oyuncunun, ünlü DJ ve prodüktör Faruk Sabancı ile bir süredir aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Peki gerçekten Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç sevgili mi? İşte haberin detayları…

FARUK SABANCI VE ESRA BİLGİÇ SEVGİLİ Mİ?

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, özel hayatıyla yeniden gündeme oturdu. Bir süredir DJ ve prodüktör Faruk Sabancı ile aşk yaşayan Bilgiç, ilk kez sevgilisiyle el ele görüntülendi.

Daha önce futbolcu Gökhan Töre ile evli olan ve boşandıktan sonra özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Esra Bilgiç, bu kez Sabancı ailesinden biriyle olan ilişkisini doğruladı. Ünlü çift, Ulus'ta bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Mutlu halleriyle dikkat çeken ikiliden Esra Bilgiç, muhabirlerin sorularını yanıtlarken, "Her şey yolunda gidiyor" şeklinde kısa bir açıklama yaptı. Faruk Sabancı ise sessiz kalmayı tercih etti.

Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç sevgili mi? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç nerede nasıl görüntülendi?

FARUK SABANCI ESRA BİLGİÇ AŞKINA GELEN YORUMLAR

Bu sürpriz ilişki sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Takipçileri, "Sabancı ailesine bir gelin daha" gibi esprili yorumlar yaparak çifti tebrik etti. Esra Bilgiç, özel hayatının yanı sıra yer aldığı projelerle de dikkat çekiyor. Diriliş Ertuğrul, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi büyük yapımlarda yer alan başarılı oyuncu, şu sıralar Zamanın Kapıları ve Atatürk projeleriyle adından sıkça söz ettiriyor.

Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç sevgili mi? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç nerede nasıl görüntülendi?

Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç sevgili mi? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç nerede nasıl görüntülendi?

Betül Cirit
Betül Cirit
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