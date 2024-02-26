Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Düzce Belediye Başkan adayı ise Faruk Özlü oldu. Vatandaşlar, Faruk Özlü'nün kim olduğunu merak ediyor. Peki, Faruk Özlü kimdir? AK Parti Düzce Büyükşehir Belediye Başkan adayı Faruk Özlü kaç yaşında, nereli?

FARUK ÖZLÜ KİMDİR?