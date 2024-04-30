Farah Zeynep Abdullah ve Kaan Çam olayı nedir? Müge Anlı, Kaan Çam olayında son durum ne? soruları araştırılıyor. Müge Anlı'nın programında ele alınan Kaan Çam olayı, sosyal medyanın gündemine oturdu. Gündüz kuşağında yayınlanan ve pek çok olayı aydınlatan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Kaan Çam'ın ailesi, 15 yaşındaki oğullarını bulmak için yardım talep etti. Farah Zeynep Abdullah ve Kaan Çam olayı nedir? 30 Nisan 2024 Müge Anlı, Kaan Çam olayında son durum ne? Detaylar haberimizdedir...

FARAH ZEYNEP ABDULLAH VE KAAN ÇAM OLAYI NEDİR?

Müge Anlı'ya başvuran ailenin, Kaan Çam'ı bulma çabaları hala sürüyor. 15 yaşındaki genç, Müslüm Gürses'e hayran olduğu ve ünlü olma hayaliyle İstanbul'a geldiği biliniyor. Kaan, 15 yaşında ve Müslüm Gürses'e hayran. Arabesk müziğe olan tutkusunu yansıtmak için saçlarını önünden kestiği ve takma bıyık taktığı ifade ediliyor.

Görgü tanıkları, Kaan'ın sevgilisini bulmaya çalıştığını ve nerede oturduğunu sorduğunu dile getirdi. Kaan, sevgilisinin kim olduğunu merak edenlere, elinde resminin olmadığını ve Farah Zeynep Abdullah'ın resmini internetten göstererek onun sevgilisi olduğunu söyledi.

KAAN ÇAM BULUNDU MU?

Oğullarının Müslüm Gürses hayranı olduğunu söyleyen aile, sanatçıya benzemek için de saçını keserek kendisine bıyık yaptığını söyledi. 8 gündür aranan Kaan Çam'ın sevgilisini bulmak için Bursa'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi. Kaan'ı gören bir görgü tanığı canlı yayına bağlanarak çocuğun Nişantaşı, Şişli ve Beşiktaş bölgelerinde gezerek kendisini oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi olarak tanıttığını belirtti. Kaan'ın akıl sağlığından şüphe ettiğini belirten görgü tanığı "Sakalını beyaza boyamış, bize Farah Zeynep Abdullah'ı gösterince kamera şakası yaptığını zannettik. 'Kız arkadaşım buralardan geçmiş' dedi" ifadelerini kullandı. Sokaklarda gezerek Farah Zeynep Abdullah'ı arayan Kaan ise henüz bulunamadı.

Canlı yayında Farah Zeynep Abdullah'a seslenen Müge Anlı, "Sanırım Farah'ın oynadığı Bergen filminden etkilenmiş. Çok dikkatli ol" uyarısında bulundu. 30 Nisan Salı gününde yayınlanan bölümünde Kaan Çam'ın bulunduğu duyuruldu.