Fincanda çıkan semboller şekline ve durumuna göre çeşitli manalara gelir. En sık çıkan işaretlerden biri olan kalp işareti de anlamı ile merak ediliyor. Peki, Falda kalp görmek nedir? Falda kalp çıkması ne anlama gelir?

FALDA KALP GÖRMEK NEDİR?

Falda kalp görmek, fal sahibini heyecanlandıracak gelişmeler olarak yorumlanır. Kişi bekarsa evlilik yolunda yürüyeceği bir eş adayı, evli ise aile hayatının yolunda gideceği anlamına gelir.Falda kalp görmek kişinin aşk hayatının tazelenmesi anlamına gelir. Nikah tazeleme durumu ya da aşk hayatında gelişme olarak düşünülebilir. Bu işaret çocuk sahibi olmak olarak da yorumlayan fal yorumcuları olmuştur.

FALDA BİRDEN FAZLA KALP GÖRMENİN ANLAMI

Falda kalp gören kişi eğer çevresinde sevilen birisi değilse,onun sevilen kişi haline geleceği düşünülür. Kişi eğer zaten sevilen biriyse bu durumda o kişinin çevresi daha da genişleyecek ve yeni insanlarla tanışacak demektir.

FALDA BİRDEN FAZLA KALP GÖRMENİN ANLAMI

Falda kalp görmek,eğe büyük kalp görülürse bu durumda kişi aradığından daha çok aşka sahip olacak demektir.

KAHVE FALINDA BEYAZ KALP GÖRMEK

Kahve falında çıkan beyaz kalp alınacak güzel haberlere işaret eder.

Uzu süredir özlem duyulan birisi ile karşılaşma anlamına da gelir. Fal sahibi kalbi pır pır edecek ve aşk yolculuğu anlamına gelir. Uzun süredir özlem duyulan aşk gelecek ve fal sahibini bulacak demektir.

KAHVE FALINDA BÜYÜK KALP GÖRMEK

Bu fal, fal sahibinin isteklerinin gerçek olacağı ve sağlık, eğitim ve aile gibi konularda güzel gelişmeler olacağı anlamına gelir.

KAHVE FALINDA İKİ KALP ÜST ÜSTE GÖRMEK

Kahve falında iki kalp gören kişi evliyse çocuğu olacak demektir.Bu sembol genellikle erkek çocuğu olarak yorumlanır. Çift uzun zamandır çocuk hasreti içindedir ve bu işaret çocukları olacağı anlamına gelir. Yaşlı çiftler için bu sembol çocuklarından gelecek bir haber demektir. Bekar kişiler kalp görürse bu beklenen aşkın karşısına çıkacağı anlamına gelir.

KAHVE FALINDA İKİ PARÇAYA AYRILMIŞ KALP GÖRMEK

Kahve falında iki parçaya ayrılmış kalp görmek fal sahibinin karar aşamasında olduğu ve bir buhranla mücadele ettiği anlamına gelir. Bu sembol bazı yorumcular tarafından sağlık sorunları olarak da yorumlanmıştır.

Kahve falında kalp farklı şekillerde görülebilir:

Kahve Falında Kadının Elinde Kalp Görmek

Kahve Falında Kalp İçinde Ok Görmek

Kahve Falında Kalp Kabarması Görmek

Kahve Falında Kalp Üstünde İnsan Görmek

Kahve Falında Kalp ve Anahtar Görmek

Kahve Falında Kalp ve At Görmek

Kahve Falında Kalp ve Balon Görmek

Kahve Falında Kalp ve Bayrak Görmek

Kahve Falında Kalp ve Deve Görmek

Kahve Falında Kalp ve Ok Görmek

Kahve Falında Kalp ve Tavuk Görmek

Kahve Falında Kırık Kalp Görmek

Kahve Falında Kuşun Ağzında Kalp Görmek

Kahve Falında Siyah Kalp Görmek

Kahve Falında Tavşan ve Kalp Görmek

Kahve Falında Ters Dönmüş Kalp Görmek

Kahve Falında Yolun Ağzında Kalp Görmek

Kahve Falında Yolun Sonunda Kalp Görmek

Kahve Falında Kanatlı Kalp Görmek

Kahve Falında İçi Dolu Kalp Görmek

Kahve Falında Küçük Kalp Görmek

Kahve Falında Yamuk Kalp Görmek

Kahve Falında Kanayan Kalp Görmek

Kahve Falında Kocaman Kalp Görmek

gibi şekillerde görülebilir.