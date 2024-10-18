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FAHRETTİN KOCA NEDEN İSTİFA ETTİ? Fahrettin Koca istifa mı etti, görevden ayrıldı mı?

FAHRETTİN KOCA NEDEN İSTİFA ETTİ? Fahrettin Koca istifa mı etti, görevden ayrıldı mı?
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Fahrettin Koca istifa etti mi, neden istifa etti? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevden neden ayrıldı, sebebi ne? Fahrettin Koca görevden alındı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifası sonrası yerine geçen isim Kemal Memişoğlu oldu. Fahrettin Koca'nın neden istifa ettiği ise gündemde merak konusu oldu. Peki Fahrettin Koca istifa etmesinin sebebi ne?

Fahrettin Koca neden istifa etti, sebebi ne? Fahrettin Koca ne zaman istifa etti? Resmi Gazete'de yer alan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Fahrettin Koca görevden alınırken yerine Kemal Memişoğlu atandı. Bu karar ile birlikte gündemde Fahrettin Koca istifa mı etti yoksa görevden mi alındı soruları yer alıyor. İşte Fahrettin Koca istifası ile ilgili merak edilenler haberimizde…

FAHRETTİN KOCA NEDEN İSTİFA ETTİ?

Sağlık Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı. Memişoğlu yaptığı açıklamada "Türkiye, son 22 senede sağlıkta büyük bir gelişim ve devrim niteliğinde birçok başarıya imza attı. Sağlık sektörünü çok daha başarılı noktalara getirmek için canla başla çalışacağız" ifadelerini kullandı. Koca ise, "Düşüncesi ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızı kuşatacak hizmeti benimsedim. Cesur kararların gereklerini yapmaya çalıştım" sözleriyle göreve veda etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı görevine ise Prof. Dr. Kemal Memişoğlu getirildi.

FAHRETTİN KOCA NEDEN İSTİFA ETTİ? Fahrettin Koca istifa mı etti, görevden ayrıldı mı?

FAHRETTİN KOCA TESLİM TÖRENİ KONUŞMASI

"Benim dönemim acı ve sarsıcı olayların dönemi oldu. Elazığ depremi acısını yaşadık. Kovid 19 küresel salgını izledi bunu. 6 Şubat depremleri büyük travma oldu. Bu 3 olayda ağır sınavlar verdik. Sağlık sistemimiz bu sınavları başarıyla verdi. Son 6 yılda ihalesi yapılan şehir hastanelerini kamu bütçesi ile yaptık. 18 Şehir hastanemizin bedeli 322 milyar avroydu. Beyaz reformun sonuçlarıyla sağlıkta şiddet sorununu çözdük.

Sağlık çalışanlarında önemli iyileştirmeler yaptık. Sayın bakan ben bir emanet aldım, sahibi millet olan bu emaneti size emanet ediyorum. Başlattığımız teknoloji transferi ile tesislerimiz için aşılardan ikisinde teknoloji transferi başladı. Hedef 2028'e geldiğimizde tüm aşıları yerli olarak üretebilmektir. Sancaktepe'deki hücre ve gen hastanesinin hayat bulması milletimizin beklentisidir."

FAHRETTİN KOCA NEDEN İSTİFA ETTİ? Fahrettin Koca istifa mı etti, görevden ayrıldı mı?

Betül Cirit
Betül Cirit
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