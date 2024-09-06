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Ezgi Eygi kimdir? Ezgi Eygi neden öldürüldü?

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Son zamanların gündem konularından biri olan Ezgi Eyüboğlu'nun ölümü hakkında detaylar merak konusu oldu.. Ezgi Eyüboğlu kimdir ve neden öldürüldü soruları hala yanıt bekliyor. Bu trajik olaya dair tüm bilgiler ve detaylar haberimizde yer alıyor.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle başından vurduğu Ayşenur Ezgi Eygi isimli bir Türk aktivist hayatını kaybetti. Eygi'nin Nablus yakınlarındaki Beita kasabasında, yerleşim karşıtı yürüyüş yaparken vurulduğu bildirildi. Peki, Ezgi Eygi kimdir? Ezgi Eygi neden öldürüldü?

EZGİ EYGİ KİMDİR?

Ezgi Eygi, 1998 Antalya doğuml olup Filistinli çiftçileri koruma kampanyası kapsamında Uluslararası Dayanışma Hareketi'nde (ISM) gönüllü olarak çalışıyordu. Eygi, Filistin'de İsrail güçleri tarafından öldürülen üçüncü ISM gönüllüsü oldu. 2003 yılında Rachel Corrie ve 2004 yılında da Tom Hurndall Gazze'de İsrail ordusu tarafından öldürülmüştü.

EZGİ EYGİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle başından vurduğu Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi hayatını kaybetti. Eygi'nin, Nablus yakınlarındaki Beita kasabasında yerleşim karşıtı bir yürüyüş sırasında vurulduğu bildirildi.

EZGİ EYGİ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

AA muhabirine konuşan Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, başından vurularak hastaneye getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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