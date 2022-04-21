Tedavi için köyden İstanbul'a gelen Güler ailesi felaketi yaşadı: Kadının tedavi parası yangında kül oldu

İSTANBUL Malatya'dan böbrek hastası eşi Elif Güler'in tedavisi için 5 ay önce İstanbul Alibeyköy'e göç eden Celal Güler ve ailesinin yaşadığı ev geçtiğimiz gün çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, tedavi için biriktirdikleri para da kül oldu.

Celal Güler, böbrek hastası eşi Elif Güler'in tedavisi için yanına üç çocuğunu da alarak 5 ay önce yaşadıkları Malatya'dan İstanbul Alibeyköy'e göç etti. Geçtiğimiz gün ailenin evlerinde ısınmak için kullandıkları sobanın bacasından çıkan yangın evi kısa sürede alevler içinde bıraktı. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, Güler ailesinin böbrek hastası Elif Güler'in de tedavi masrafları için biriktirdiği tüm birikimi de kül oldu. Mağduriyetlerini dile getiren Güler ailesi ise yetkililere seslenerek yardım istedi. Güler ailesi, "Şu an geçici olarak bir yerde, komşularımızda kalıyoruz. Çocuklarım akrabalarımda kalıyor. Uzaktalar. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Burada ne zamana kadar kalacağız bilmiyoruz" dedi.

"İstanbul'a ne umutlarla gelmiştik, başımıza neler geldi"

Karısının tedavi masrafları için biriktirdiği her şeyi yangında kaybettiğini dile getiren Celal Güler, "Eşimin böbrek tedavisi için buraya geldik. İstanbul' a ne umutlarla geldik. Elimizde ne var ne yoksa olduğu gibi yandı, kül oldu. Yapacak bir şeyim yok. Bütün maddiyatım yandı. Yemeklerimizi bile akşamdan bu yana mahalleli karşılıyor. Kurtardığım tek şey şu çamaşırlar oldu. Üstümüz, başımız, ayakkabımız yaş. Her şeyimiz yandı. Rabbim kimseye de böyle bir şey yaşatmasın. Bizim başımıza geldi ama kimsenin başına gelmesin" dedi.

"Çocuklar korkudan eve giremiyor"

Mahalle sakinlerinden Kemal Kılınç ise "Ben hiç tanımıyorum aileyi. Sabahleyin iş yerinde oturuyorduk. Celal Bey geldi. Akşam saat 16.00-17.00 civarı ben evin yandığını gördüm. Sabah yanıma geldiler. Çocuklarım aç, yemek yemediler. Bize yardım eder misiniz dediler. Ailenin şu an durumu gerçekten çok kötü. Hanımefendi böbrek hastası, onun tedavisi için köyden gelmişler. Fakat başlarına bu iş gelince şu an ceplerinde beş kuruş para yok. Üç tane de çocuk var; biri 8,biri 13, biri 15 yaşında. Biz işte komşular olarak yemeklerini aldık. Üç çocuk öğrenciler ama durumları olmadığı için çocuklar akrabasında kalıyor. Küçük kız özellikle çok korkmuş ve eve giremiyor. Şu anda akrabasında kalıyor. Diğer çocuklar da onunla beraberler. Eve giremiyorlar korkudan. Çünkü yangın gerçekten çok kötüydü. Amacımız bu aileye elimizden geldiği kadar yardım etmek" ifadelerini kullandı.