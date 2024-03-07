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Eyüp Kaykaç kimdir? AK Parti Karaburun Belediye Başkan Adayı Eyüp Kaykaç kaç yaşında, nereli?

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1987 Malatya doğumlu Eyüp Kaykaç, eğitim hayatını Kocaeli Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde tamamladı. İlk ve orta öğrenimini Balıkesir ve İstanbul'da gerçekleştiren Kaykaç, Manisa-Selendi ve Bilecik-Pazaryeri ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev aldı. Peki, Eyüp Kaykaç kimdir? AK Parti Karaburun Belediye Başkan Adayı Eyüp Kaykaç kaç yaşında, nereli?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde aday olan Eyüp Kaykaç Karaburunlu mu , kimdir? Eyüp Kaykaç nereli, kaç yaşında? Eyüp Kaykaç kimdir? AK Parti Karaburun Belediye Başkan Adayı Eyüp Kaykaç kaç yaşında, nereli?

EYÜP KAYKAÇ KİMDİR?

  • 1987'de Malatya'nın Darende ilçesinde doğan Eyüp Kaykaç, İlk ve orta öğrenimini Balıkesir ve İstanbul'da tamamlayarak Kocaeli Üniversitesi Yerel Yönetimler Ön Lisans ve ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden ve ayrıca aynı yıl Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden mezun olarak Lisans eğitimini tamamladı.
  • Manisa – Selendi ve Bilecik – Pazaryeri İlçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev üstlendi. 2015-2016 yıllarında Çorum-Uğurludağ Kaymakamı olarak görev yaptı.
  • ABD'de bir yıl İngilizce eğitimi alarak Büyükelçilik stajını bitirdi ve Amerika Kamu Yönetimi üzerine incelemelerde bulunarak çalışmalar yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Eyüp Kaykaç AK Parti Gündem Eğitim Politika Dünya Haberler

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