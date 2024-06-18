Eylem Tok ve oğlunun duruşması ne zaman? ABD, Eylem Tok ve oğlunu Türkiye'ye iade edecek mi?

Eyüpsultan'daki trafik kazasında ölüme sebebiyet verdikten sonra ABD'ye kaçan 17 yaşındaki T.C. ile annesi Eylem Tok yakalandıkları Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Peki, Eylem Tok ve oğlunun duruşması ne zaman? ABD, Eylem Tok ve oğlunu Türkiye'ye iade edecek mi?

EYLEM TOK VE OĞLUNUN DURUŞMASI NE ZAMAN?

Eylem Tok ve oğlu, bugün saat 18:00'de Boston şehrinde hakim karşısına çıkacak. Duruşmada Türkiye'nin iade için sunduğu deliller ve talep görüşülecek.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı. Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren S. "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Baba Bülent Cihantimur da suçluyu kayırma suçundan şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Hakimlik, Bülent Cihantimur hakkında ayrıca, imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını da kararlaştırmıştı. Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.