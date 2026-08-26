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Evrim Yaşlak’ın yeni yaş kutlamasına ünlü isimler akın etti

Evrim Yaşlak’ın yeni yaş kutlamasına ünlü isimler akın etti
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İş, sanat ve cemiyet dünyası Evrim Yaşlak’ın doğum gününde buluştu.

Organizasyon, Evrim Yaşlak’ın kardeşi Evren Yaşlak’ın özenli koordinasyonuyla hayata geçirilirken, gecenin tüm akışı Okan Orbay ve Rasim Orbay’ın titiz planlamasıyla gerçekleşti. Özel gösteri gruplarının performansları ise davetlilere renkli ve eğlenceli anlar yaşattı.

Müzik ziyafetinin de eksik olmadığı gecede, güçlü sahne performanslarıyla dikkat çeken sanatçılar Umut Akyürek, Oktay Bora Ertuğrul, Ayçam, Nilay Dorsa sevilen şarkılarıyla davetlileri coşturdu. Kutlamanın en dikkat çeken detaylarından biri de Dermen Bilişim A.Ş. tarafından Evrim Yaşlak’ın özel fotoğrafıyla hazırlanan basın panosu oldu. Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği pano, gece boyunca fotoğraf çekimlerinin vazgeçilmez adresi haline geldi.

EĞLENCE SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR SÜRDÜ

Gecenin görsel kayıtları Levent Çekiç, İlker Uzunalan, Özkan Aydoğanoğlu ve Ferhat Morgül tarafından gerçekleştirilirken, Emre Güçlü’nün imzasını taşıyan özel tasarım doğum günü pastası da zarafetiyle büyük beğeni topladı. Evrim Yaşlak ise gece için Alfa Beta imzasıyla özel olarak hazırlanan elbisesiyle şıklığıyla dikkat çekti.

Sabahın ilk ışıklarına kadar süren kutlamada Evrim Yaşlak, kendisini yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür ederek yeni yaşına sevdikleriyle birlikte “Merhaba” dedi.

GECEYE SEÇKİN İSİMLER KATILDI

İş, sanat ve cemiyet dünyasından seçkin isimleri buluşturan gece; şıklığın, dostluğun ve eğlencenin bir araya geldiği unutulmaz bir kutlama olarak hafızalarda yerini aldı.

Geceye katılan diğer isimler ise; Lütfü Sapmaz, Tanju & Derya Menteş, Muammer Kapucuoğlu, Tuğana Akyürek, Sultan Sarohan, Aysel Nazım, Emir Şenkül, Aysu Şahin, Oksana Kuznetsova, Gökay Kalaycıoğlu, Songül Güney, Zafer Tokgöz, Cansu Çekiç, Damla & Hasan Bayramoğlu, Didem Türkmen, Sevgi Kocaman, Gamzenur Temel, Gürkan Akbay, Özgür Deniz Yılmazer & Sidar Yalçın, Evren Yurttaş, Ali Turan.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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