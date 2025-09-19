Evo Holding 16. yılını yıldızlar geçidine dönen görkemli bir geceyle kutladı

Türkiye'nin lider dijital yatırım gruplarından Evo Holding, 16. kuruluş yıl dönümünü görkemli bir davetle kutladı. Mertcan Boylu'nun ev sahipliğinde Eşref Maslak'ta gerçekleşen kutlama, iş dünyası, medya ve sanat camiasından ünlü isimlerin akınına uğradı.

GECEYİ YAŞLAK KARDEŞLER KOORDİNE ETTİ

Geceyi, Evo Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yaşlak ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evrim Yaşlak büyük bir titizlikle koordine etti. Yaşlak kardeşler, yıllardır sürdürdükleri dijital yatırımlarla sektörde elde ettikleri başarıları onurlandırırken, Evo Holding'in geleceğe dair vizyonunu ve yeni yatırım planlarını davetlilerle paylaştı.

KIRMIZI HALIDA YILDIZLAR GEÇİDİ

Yaklaşık 100 seçkin ismin katıldığı gecede, kırmızı halı sunumunu ünlü model Yağmur Ayaz üstlendi. Basının yoğun ilgisiyle adeta bir görsel şölene dönüşen etkinlik, davetlilerden tam not aldı.

Lansmana katılan başlıca isimler şöyle; Mustafa Düzgün, Mertcan Boylu, Ahmet Çoban, Arman Perihan, İlker Uzunalan, Özkan Aydoğanoğlu, Tanju&Derya Menteş, Zafer Tokgöz, Aysu Çalbak, Timur Özdemir, Umut Karadağ, Merve Akıncı Seyis, Tuğçe Akdemir, Tuğana Akyürek, Melek Doğan, Muammer Kapucuoğlu, Rıdvan Bıyık, Melis Gökhan, Okan Tok, Ayçam, Oksana Kuznetsova, Hasan Özay, Ali Günaydın, Kadir Mıhçı, Ümit Öner, Taylan Özbek, Hazım Özenir, Emre Güçlü, Levent Çekiç.

EVRİM YAŞLAK'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Gecenin sürprizlerinden biri de Evrim Yaşlak'ın doğum gününün aynı davette kutlanması oldu. Pastası Esinti pasta ailesinden olan hem Evo Holding'in 16. yılı hem de Yaşlak'ın doğum günü, coşku dolu anlara sahne oldu.

YENİ PROJELER TANITILDI

Bu özel gece, Evo Holding'in yalnızca sektördeki 16 yıllık köklü başarısını değil, aynı zamanda geleceğe yönelik güçlü dijital yatırım vizyonunu da taçlandırdı. Evo Holding'in 2025-2026 yıllarına dair yeni projeleri tanıtıldı. Lansmanın ardından konuklar, sabahın ilk ışıklarına kadar süren keyifli bir kutlamayla unutulmaz anlar yaşadı.