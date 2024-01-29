Birçok kişinin merak ettiği Everest Dağı, dünyanın en yüksek zirvesine sahip olan dağıdır. Bu devasa dağ, Nepal ve Tibet sınırında yer alır. Everest Dağı'nın yüksekliği ise tam olarak 8.848 metredir. Everest dağının oluşum süreci taşların okyanusların tortu katmanlarda birikmesiyle oluşmuştur. Bu nedenle, Everest tepesinde birçok antik canlının fosilleri bulunur. İnsanların en merak ettiği yerlerden biri olan Everest, dünyanın en yüksek dağıdır. Peki, Everest dağı nerede, hangi ülkede? Everest dağı yüksekliği kaç metre? Detaylar haberimizde...

EVEREST DAĞI NEREDE?

Everest Dağı, Güneydoğu Asya'da Himalaya Sıradağları'nın bir parçası olarak yer alır. Everest Dağı, Nepal ve Tibet sınırları arasında bulunur. Bu dağ, Hindistan Yarımadası ile Asya kıtasının geri kalanı arasında, Nepal'in kuzeydoğu sınırında yüksek bir zirve olarak dikkat çeker.

Everest Tepesi

EVEREST DAĞI YÜKSEKLİĞİ KAÇ METRE?

2020 yılında Çin ve Nepal tarafından kabul edilen resmi verilere göre, Everest Dağı'nın mevcut yüksekliği 8.848 metre olarak belirlenmiştir.

EVEREST TEPESİNDE HAVA KOŞULLARI NASIL?

Everest Dağı'nda hava koşulları oldukça zorlu ve değişken olabilir. Everest'in zirvesinde sıcaklıklar genellikle çok düşüktür. Kış aylarında, sıcaklıklar -30°C'nin altına kadar düşebilir. Bu soğukluk, tırmanıcılar için ek bir zorluk oluşturur. Everest tepesinde atmosferdeki oksijen daha seyrek olduğu için yüksekliklerde zorlu bir oksijen azlığına maruz kalınabilir. Bu durum, hipoksia adı verilen ve vücuda yeterli oksijen alımını zorlaştıran bir durumu tetikleyebilir.