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Ev sahiplerinin en çok korktuğu kiracılar belli oldu! Asla onlara ev vermek istemiyorlar

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Ev sahiplerinin en çok korktuğu kiracılar belirlendi. Ev sahipleri, belirli kiracı türlerine evlerini kiraya vermekten çekiniyorlar. Uzun süredir barınma krizinin yaşandığı Türkiye'de ev sahiplerinin, en sevmediği kiracılar avukatlar oldu.

Yüksek enflasyon ve ekonomik dalgalanmalar, Türkiye genelinde kira fiyatlarının hızla artmasına neden oldu. Temmuz ayında yüzde 25 kira zammının kaldırılmasıyla birlikte, kira bedelleri adeta uçuşa geçti. Bu durum, ev sahipleri ve kiracılar arasındaki gerilim ve anlaşmazlıkların da artmasına yol açtı. Özellikle belirli meslek gruplarına yönelik kiralama yapmaktan kaçınan ev sahipleri, anlaşmazlıklara yeni bir boyut ekledi.

AVUKATLARA EV YOK

Emlak uzmanları, son dönemde ev sahiplerinin avukatlara kiralama yapmaktan çekindiğini belirtiyor. Uzmanlara göre, avukatların hukuki haklarını ve atılacak adımları iyi bilmeleri, bu çekincenin başlıca sebebi olarak gösteriliyor.

EV SAHİPLERİNİN GÖZDESİ ÖĞRENCİLER

Tüketici Konfederasyonu Emlak Komisyonu Başkanı Bora Tren, ev sahiplerinin en çok talep ettiği kiracı kesimini açıkladı. Tren, "Ev sahiplerinin en çok kiraya vermek istediği grup, öğrenciler. 2-3 sene kalıp evi boşaltacak olan kiracılar, daha kazançlı grup olarak görülüyor. Öğrenciler genellikle toplu şekilde kaldıkları için, konut sahipleri kira bedellerini daha yüksek talep etme fırsatı yakalıyor" dedi.

Ev sahiplerinin en çok korktuğu kiracılar belli oldu! Asla onlara ev vermek istemiyorlar
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Emlak

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