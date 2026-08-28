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Ev kadınlarına isteğe bağlı sigortayla erken emeklilik fırsatı

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Ev kadınları, belirli şartlarla isteğe bağlı sigorta kapsamında emekli olabiliyor. Başvurular e-Devlet veya SGK il müdürlüklerinden yapılıyor. Aylık prim 10 bin 899 ila 98 bin 99 lira arasında.

Ev kadınları, belirli şartları sağlayarak çalışmadan isteğe bağlı sigorta kapsamında emekli olabiliyor. 18 yaşını doldurmuş olmak, zorunlu bir işte sigortalı çalışmamak ve kendi sigortalılığından emekli aylığı almamak gerekiyor.

Başvurular e-Devlet veya SGK il müdürlüklerinden yapılabiliyor. Aylık prim ödemesi 10 bin 899 liradan başlayıp 98 bin 99 liraya kadar çıkabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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