ETİMESGUT ANKET SONUÇLARI 2024! Erdal Beşikçioğlu mu Enver Demirel mi önde?

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Ankara'nın ilçesi Etimesgut Belediye Başkan adayları, MHP'den Enver Demirel ile CHP'den Erdal Beşikçioğlu oldu. Etimesgut anket sonuçları merak edilirken Erdal Beşikçioğlu önde mi yoksa Enver Demirel mi önde olduğu araştırılıyor. Peki, Etimesgut anket sonuçları 2024! Erdal Beşikçioğlu mu Enver Demirel mi önde?

2024 YEREL SEÇİM ETİMESGUT ANKET SONUÇLARI

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yapılan araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. MHP'nin adayı Enver Demirel ile CHP'nin adayı Erdal Beşikçioğlu arasında geçen seçim yarışında kıyasıya bir rekabet var.

Sonar Araştırma tarafından yapılan anketten çıkan sonuç şöyle;

(MHP) Enver Demirel: Yüzde 43.7

(CHP) Erdal Beşikçioğlu: Yüzde 41.1

(İYİ PARTİ) Hilmi Özer: Yüzde 5.6

(YRP) Abdülkadir Baloğlu: Yüzde 2.5

(Zafer Partisi) Müslim Taşdan

2019'DA FARK 4 PUANDI

2019 yerel seçimlerinde Etimesgut'ta MHP'nin adayı yüzde 49.5, CHP'nin adayı ise yüzde 45.7'lik oy almıştı.