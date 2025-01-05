ETIAS sistemi nedir? ETIAS yeşil pasaportu kapsıyor mu?

ETIAS sistemi nedir? Avrupa Birliği'nin seyahat izin sistemi olarak bilinen ETIAS, 20245y ılında yürürlüğe giren bir uygulamadır. ETIAS, Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat eden ülkelerden gelen ziyaretçilerin güvenlik ve giriş kontrollerini düzenlemeyi amaçlıyor. ETIAS sistemi yeşil pasaportu kapsıyor mu? Türkiye'den Avrupa'ya seyahat eden birçok kişi, ETIAS'ın yeşil pasaport sahiplerine de uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Peki, ETIAS nedir ve Türkiye'den Avrupa'ya seyahat edenleri nasıl etkileyecek? İşte detaylar!

ETIAS SİSTEMİ NEDİR?

Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS), Avrupa Birliği tarafından vizesiz seyahat hakkı olan ülkelerden gelen ziyaretçiler için planlanan bir elektronik seyahat izin sistemidir. ETIAS ile ziyaretçilerin kişisel bilgileri ve seyahat planları önceden kontrol edilerek güvenlik riskleri değerlendirilir.

ETIAS uygulaması, 2025 yılından itibaren Schengen Bölgesi'ne seyahat etmek isteyen vizesiz ülke vatandaşlarından zorunlu olarak talep edilecek. Bu kapsamda, Türkiye'den yeşil (hususi) pasaport sahiplerinin de ETIAS başvurusu yapması gerekecektir.

ETIAS YEŞİL PASAPORTU KAPSIYOR MU?

Yeşil pasaport sahipleri, ETIAS sistemine kayıt yaptırarak kısa süreli (90 güne kadar) seyahat izinlerini alabilirler. Bu başvuru süreci çevrimiçi olarak yapılacak ve genellikle 7 Euro gibi bir ücret öngörülmektedir. Ayrıca, başvuru sonucunun genellikle birkaç dakika içinde netleşmesi beklenmektedir.