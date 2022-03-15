Negro neden Nero oldu? ETİ Negro neden isim değiştirdi? Eti Negro neden adını değiştirdi?

Negro neden Nero oldu, sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Eti markasına ait olan kakaolu bisküvilerinden olan Negro markasında isim değişikliğine gidildi. ETİ Negro neden isim değiştirdi? Eti Negro neden adını değiştirdi?

NEGRO NEDEN NERO OLDU?

Küreselleşen dünyada insani değerlere aykırı şekilde tutumların artması sebebiyle birbirinden farklı sorunlar da yeniden gündeme gelmektedir. Bu durumu göz önünde bulunduran Eti, Negro isimli kakaolu bisküvisinin adını Nero olacak şekilde güncelledi. Eti'den yapılan açıklamada "negro" kelimesinin bazı ülkelerde ayrımcılık ifadesi olarak kullanılabilmesi nedeniyle yıllardır Eti Negro olarak satılan ürünün Eti Nero ismiyle satışa çıkacağı belirtildi.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİMEDYADA NASIL YANKILANDI?

Habermetre verilerine göre, haberlerin dijital medyada yansımaya başladığı 1 Aralıktan itibaren, Eti Negro Nero isim değişikliği konusuyla ilgili,

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