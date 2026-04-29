EŞREF RACONU GENÇLER İÇİN KESTİ: SİZ VATANA HAYIRLI EVLAT OLACAKSINIZ

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya’da, Eşref Tek bu kez raconu gençler için kesti. Bu akşam yayınlanacak bölümden paylaşılan ön izlemede, Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Eşref Tek’in kendisine özenen gençlere verdiği öğütler geniş yankı uyandırdı.

İZLEYENLERİN KALBİNE DOKUNDU

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Eşref Rüya’nın yeni bölüm tanıtımı, gençlere adeta hayat dersi niteliğindeydi. Eşref Tek’in, “Ben ve ekibim senin emrine girmeye karar verdik” diyen gençlerle yaptığı sohbet izleyenlerin kalbine dokundu.

“ASIL KAHRAMAN AİLELERİNİZ”

Eşref’in, “Asıl kahraman kim biliyor musunuz? Racon kesenler değil; her akşam eve elleri nasırlı dönen anne babalardır. Çocuklarına iyi bir hayat yaşatmak isteyen ailelerdir. Benim bildiğim tek kahramanlık budur” sözlerine çok sayıda yorum yapıldı. “Adamlık dediğiniz şey masaya yumruk vurmak değil; alnının teriyle kazandığın parayla o masaya ekmek koyabilmektir” diyerek gençlere nasihat eden Eşref’in, onlara silahlarını bıraktırması da takdir topladı.

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya, yeni bölümüyle bu akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

