ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da Keskin Ailesi olayıyla gündeme geldi. Ailesiyle ilgili çarpıcı iddialarda bulunan Vefa, babasının beş kardeşini öldürdüğünü söyledi. Konu ile ilgili yayına bağlanan Vefa'nın abisi ise iddiaları reddetti. Peki, Esra Erol 'Keskin Ailesi' olayı nedir? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL 'KESKİN AİLESİ' OLAYI NEDİR?

Aydın, Söke'den programa katılan Vefa Bey Keskin ailesinde yıllarca yaşanan vahşeti anlattı. Bunca zaman programa katılmak için kararsızlıkları olduğunu belirten Vefa Bey gördükleri zulmü, ailede yaşanan korku dolu anları anlattı.

Esra Erol'da

Babası Hüseyin Keskin'in 5 çocuğunu da öldürdüğünü 20 yıl sonra tutuklandığını söylerken 17 kardeşten 8'i ya öldü ya da öldürüldüğünü iddia etti.

Esra Erol'da