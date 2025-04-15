Esra Erol kayınvalidesiyle ilişkisi olan damat kim? Cuma ve Güldane olayı nedir?

Esra Erol kayınvalidesiyle ilişkisi olan damat kim sorusu, programda yaşananların ardından araştırılmaya başlandı. Olayın merkezinde yer alan isimler ise 21 yaşındaki Cuma Doğan ve 47 yaşındaki Güldane Şahin oldu. Genç adamın nişanlısının annesiyle birlikte olması ve bu ilişkiden bir bebek beklenmesi, milyonların takip ettiği olaylar arasında yer aldı. Peki, Esra Erol kayınvalidesiyle ilişkisi olan damat kim? Cuma ve Güldane olayı nedir? İşte detaylar...

CUMA VE GÜLDANE OLAYI NEDİR?

Esra Erol'da programında gündeme gelen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayda, Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Cuma Doğan, nişanlısı Dilek Şahin'in 47 yaşındaki annesi Güldane Şahin ile ilişki yaşadığı ve Güldane'nin Cuma'dan hamile kaldığı iddia edildi.

Esra Erol'da

GÜLDANE HAMİLE Mİ?

Dilek Şahin, annesi ve nişanlısı tarafından şiddet gördüğünü ve annesi Güldane Şahin'in nişanlısı Cuma Doğan'ı kaçırdığını ileri sürdü. Programda ayrıca Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da öğrenildi. Hamilelik iddialarının doğruluğu DNA testiyle netlik kazanacakken, olayın etik, ahlaki ve hukuki boyutları da tartışılmaya başlandı. Yetkili kurumlar, özellikle şiddet ve kaçırılma iddialarıyla ilgili inceleme başlattı.

Cuma ve Güldane'nin canlı yayına birlikte katılmaları ve ilişkiyi savunmaları ise izleyenlerde tepkiye yol açtı. İkilinin ilişkilerinden pişman olmadıklarını belirtmeleri, olayın ciddiyetini daha da artırdı.

Esra Erol'da