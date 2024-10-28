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Esra Erol Avukat Hülya neden yok, Hülya Kuran ayrıldı mı, Umreye mi gitti, ne zaman dönecek?

Esra Erol Avukat Hülya neden yok, Hülya Kuran ayrıldı mı, Umreye mi gitti, ne zaman dönecek?
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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında Uzun yıllardan beri avukat olarak bulunan Hülya Kuran son iki gündür yayına katılmıyordu. Peki, Esra Erol Avukat Hülya neden yok, Hülya Kuran ayrıldı mı?

Esra Erol'da 31 Ağustos 2015 tarihinden beri ekranlara geliyor. Programda yaşanan olaylar hakkında hukuki bir yardım alınması gerektiği için uzun yıllar boyunca Esra Erol'a bir avukat eşlik ediyordu.Peki, Esra Erol Avukat Hülya neden yok, Hülya Kuran ayrıldı mı?

ESRA EROL AVUKAT HÜLYA NEDEN YOK

Esra Erol, Avukat Hülya Kuran'ın neden yayına çıkmadığını açıkladı. Erol'un yaptığı açıklamaya göre Avukat Hülya Kuran Umre ziyaretine gitti. Bundan dolayı da canlı yayına katılmıyor. Bu süreçte Avukat Hülya Kur'an yerine oğlu Ahmet Kuran Esra Erol'un programına destek verecek. Umre'den döndükten sonra da eskisi gibi Avukat Hülya Kuran, programa dahil olacak.

AVUKAT HÜLYA KİMDİR?

Hülya Kuran, Marmara Üniversitesi'nden 1996 yılından mezun oldu. Kuran aslen Çanakkalelidir.

Avukat Hülya Kuran, kendisi gibi hukukçu Selami Kuran'la evlidir.Çiftin bir oğlu bulunmaktadır.

UMREDEN PAYLAŞIM YAPTI

İşte, Hülya Kuran'ın Umre paylaşımı:

Esra Erol Avukat Hülya neden yok, Hülya Kuran ayrıldı mı, Umreye mi gitti, ne zaman dönecek?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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