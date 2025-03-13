Başarılı oyuncu Esra Bilgiç ile ünlü iş insanı Faruk Sabancı arasındaki aşk iddiaları, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Sosyal medyada ve basında yer alan haberler, ikili arasında romantik bir ilişki olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Peki, Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı sevgili mi? Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı evleniyor mu? İşte, merak edilen o detaylar…

ESRA BİLGİÇ VE FARUK SABANCI SEVGİLİ Mİ?

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ile iş insanı Faruk Sabancı arasında aşk iddiaları magazin dünyasında gündem oldu. İkilinin birlikte vakit geçirdiğine dair ortaya çıkan görüntülerin ardından sevgili oldukları doğrulanmıştı. İlişkilerine hız kesmeden devam eden ikili, haklarında yeni çıkan iddialar üzerine "Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı evleniyor mu?" sorusunu akıllara getirdi. Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, 8 aydır devam eden ilişkileri, sosyal medya paylaşımları ve beraber görüntülenmeleriyle dikkat çekiyor. Bu durum, ilişkilerinin ciddi olduğu yönündeki iddiaları güçlendiriyor.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı

ESRA BİLGİÇ İLE FARUK SABANCI EVLENİYOR MU?

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ile iş insanı Faruk Sabancı, yaklaşık sekiz aydır devam eden ilişkilerinde önemli bir adım attı. Faruk Sabancı'nın Esra Bilgiç'i ailesiyle tanıştırdığı iddiası, çiftin evlilik yolunda ilerlediği şeklinde yorumlandı. Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran bu gelişme, ikilinin ciddi bir ilişki yaşadığını gösterirken, evlilik iddialarını da güçlendirdi. Ancak, çift tarafından henüz resmi bir evlilik açıklaması yapılmadı.

Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı