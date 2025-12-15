Esnaf ziyaretinde güldüren anlar! Yaptığına kendisi de inanamadı
Türkiye'de esnaf ziyaretinde bulunan bir vatandaş, girdiği dönerci dükkanında yaşadığı ilginç bir anla gündem oldu.
AYNADAKİ YANSIMASIYLA TOKALAŞMAK İSTEDİ
Dükkanın içindeki aynada kendi yansımasını gören kişi, yansımasını karşısında duran başka biri sanarak tokalaşmak üzere elini uzattı.
O ANLAR KAMERADA
Elini uzattıktan sonra karşısındakinin aslında kendisi olduğunu fark eden adam, bir anlık şaşkınlık yaşadı ve yaptığı harekete kendi de güldü. O anlar, kameralara saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.