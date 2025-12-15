Haberler

Esnaf ziyaretinde güldüren anlar! Yaptığına kendisi de inanamadı

Esnaf ziyaretinde güldüren anlar! Yaptığına kendisi de inanamadı
Türkiye'de esnaf ziyaretinde bulunan bir kişi, dönerci dükkanında aynadaki yansımasını kendisi sanarak tokalaşmaya çalıştı. Adamın kendisi de yaptığına şaşırırken, o anlar kameraya yansıdı.

  • Bir vatandaş, esnaf ziyareti sırasında girdiği dönerci dükkanında aynadaki kendi yansımasını başka biri sanarak tokalaşmak üzere elini uzattı.
  • Vatandaş, karşısındakinin kendi yansıması olduğunu fark edince şaşkınlık yaşadı ve yaptığı harekete güldü.
  • Yaşanan anlar kameralara yansıdı ve sosyal medyada hızla yayılarak izleyenleri şaşırttı ve güldürdü.

Türkiye'de esnaf ziyaretinde bulunan bir vatandaş, girdiği dönerci dükkanında yaşadığı ilginç bir anla gündem oldu.

AYNADAKİ YANSIMASIYLA TOKALAŞMAK İSTEDİ

Dükkanın içindeki aynada kendi yansımasını gören kişi, yansımasını karşısında duran başka biri sanarak tokalaşmak üzere elini uzattı.

O ANLAR KAMERADA

Elini uzattıktan sonra karşısındakinin aslında kendisi olduğunu fark eden adam, bir anlık şaşkınlık yaşadı ve yaptığı harekete kendi de güldü. O anlar, kameralara saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

Haber YorumlarıKnn Tprk:

Oysa aynadaki yansıma da kendisine benzemez ki. Nasıl kendisi sanmış ?

title