Kısmetse Olur Aşkın Gücü eski yarışmacısı Eslem Sena Nur saldırıya mı uğradı, sağlık durumu nedir sorularına yanıt aranıyor. Eslem Sena Nur kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Eslem Sena Nur kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Eslem Sena Nur saldırıya mı uğradı? Detaylar haberimizdedir...

ESLEM SENA NUR SALDIRIYA MI UĞRADI?

Arkadaşıyla gittiği mekanda uğradığı saldırı sonucu kanlar için hastaneye kaldırılan ünlü ismin kafasında ve yüzünde yaralar meydana geldi. Nur'un hastanedeki görüntüsünü yayınlayan kadın arkadaşı "3 kız Eslem'e saldırdı ortada hiçbir şey yokken. Dikiş atıldı alnına, her yeri kan revan içinde. Merdivenden aşağı ittiler" dedi.

Daha sonra Instagram hesabından video yayınlayarak yaşadığı durumu anlatan ünlü isim "Kız arkadaşımla beraber mekandaydık. Eve dönmek için taksi çağırdık onu beklerden de lavaboya gittim. Benim arkamdan da 3 tane kız girdi. Kumpas olduğunu düşünüyorum. Lavaboda üstüm müsait değilken kapıyı iteklemeye çalıştılar. Çıktığımda da benimle münakaşaya girdiler. Nedense... Dayak yiyeceğimizi anladım çünkü bir tane kızın elinde çakı vardı. Orada bana saldırmaya kalktılar ben kaçmaya çalıştım. Beni orada biraz patakladılar. 2 tane kız beni yatırım mahvettiler. Kafama da çakı soktular. Daha sonra beni merdivenden attılar. Kafamda 12 dikiş var. Her şerde bir hayır vardır diyelim. Şu an karakoldayım. İfadesi alınıyor arkadaşın. Ne gerek vardı bunlara" ifadelerini kullandı.

ESLEM SENA NUR KİMDİR?

2001 doğumlu Eslem Sena, 23 yaşındadır. Nereli olduğu, burcu ve aldığı eğitimler bilinmiyor. Gerçek adı Eslem Sena Nur olan Eslem, sosyal medya fenomenidir.