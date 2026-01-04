Haberler

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, kalp krizi riski nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Anjiyo yapılan Tantan'ın sağlık durumuna ilişkin ailesi tarafından yapılan açıklamada "Kendisinin genel sağlık durumu iyidir, hayati ya da kritik bir durumu bulunmamaktadır. Doktorların tavsiyesi doğrultusunda birkaç gün hastanede istirahat edecek olup tedavisi devam etmektedir" denildi.

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki evinde rahatsızlanarak Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne, ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

85 yaşındaki Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın sağlık durumuna ilişkin "Tantan Ailesi" imzasıyla, Tantan'ın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle: "Sadettin Tantan'ın ailesi olarak sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yapma gereği duyulmuştur. Kendisinin genel sağlık durumu iyidir, hayati ya da kritik bir durumu bulunmamaktadır. Doktorların tavsiyesi doğrultusunda birkaç gün hastanede istirahat edecek olup tedavisi devam etmektedir. Bu süreçte soran, arayan ve iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz.

Ayrıca, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sakarya İl Sağlık Müdürü Kayhan Özdemir, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, Sakarya Ünivesitesi Rektörü Hamza Al, Prof. Dr. Gürsoy Alagöz, Sapanca İlçe Sağlık Müdürlüğü, tüm doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız, Sakarya ve Sapanca eşrafına ilgi ve özverileri için şükranlarımızı sunarız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

