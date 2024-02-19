Esin Güral Argat kimdir? Halk Tv konuğu Esin Güral Argat kaç yaşında, nereli? Esin Güral Argat biyografisi!

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Esin Güral Argat oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Esin Güral Argat kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Esin Güral Argat kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Esin Güral Argat kimdir? Esin Güral Argat kaç yaşında, nereli? Esin Güral Argat biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ESİN GÜRAL ARGAT KİMDİR?

Esin Güral Argat, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı ve Enstitüsü'nde devam etti. 1992 yılında kendi kurduğu Güven Çini ve Seramik şirketinde çalışma hayatına başlayan Argat, 1998'de aile şirketlerinden LAV'da Genel Müdürlük görevine getirildi. Ardından, 2005 yılında grup şirketlerinin perakende sektörüne girişini sağlamak amacıyla başlatılan Evport projesinin tüm operasyonel ve stratejik süreçlerini yönetti.

2008'de Gürallar Grubu'nun turizm yatırımlarının stratejik yapılanmasını gerçekleştirerek Travelife Collection "Travelife Gold" ve TUI Holly ödüllerine layık görülen Alibey Resort Side tesisinin kurulumunu yönetti. Ayrıca, züccaciye sektöründe dünyanın 6. büyük cam üreticisi konumundaki LAV markasının oluşturulma sürecinde de önemli bir rol üstlendi. Şu anda, grubun global marka oluşturma stratejisini Maldivler'de lüks otel segmentinde yürüttüğü yatırımla liderlik ediyor.

Argat, iş dünyasındaki bilgi ve teknolojiye olan inancını göstermek için Bilkent ve MIT Üniversiteleri ortaklığında yürütülen nano teknoloji odaklı projelerin liderliğini yapıyor. Ayrıca, Gürallar Grubu'nun sanayi stratejileri ve yatırımlarına liderlik ederken, grup şirketlerinde yönetim kurulu başkan vekili olarak görev alıyor. TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD "Dijital Ekonomi Yuvarlak Masası Lideri" olan Argat, aynı zamanda Türkiye İş Kadınları Derneği'nde Yönetim Kurulu Asil Üyesi olarak da aktif rol oynuyor.