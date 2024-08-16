Esin Çepni kimdir? Esin Çepni kaç yaşında, nereli? Bilal Hancı'nın eski eşi kim?

Esin Çepni kimdir ve kaç yaşında, gibi soruların yanıtı merak ediliyor. Kafalar grubu üyelerinden şarkıcı Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni'nin ihanet videosu paylaşımı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Esin Çepni'nin kim olduğu araştırılıyor. Peki, Esin Çepni kimdir? Esin Çepni kaç yaşında, nereli?

ESİN ÇEPNİ KİMDİR?

Esin Çepni, 24 Temmuz 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Katıldığı İşte Benim Stilim isimli yarışma programı ile adını duyurdu. Yarışmaya 2016 yılında katılmıştı. Çepni, 2021 yılında Bilan Hancı ile evlenmiş ve kısa süre sonra boşanmıştır. Lisanslı makyaj uzmanı olan Esin Çepni, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.