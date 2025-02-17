Profesyonel dansçı kimliğiyle ön plana çıkan Esin Bahat, Big5 Türkiye yarışması sayesinde geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Sahne enerjisi ve yetenekleriyle öne çıkan Esin, Manifest grubu üyeleri arasında yer alarak kariyerine önemli bir adım atmıştır. Peki, Esin Bahat kimdir? Manifest grubu üyesi Esin Bahat kaç yaşında, nereli?

ESİN BAHAT KİMDİR?

Esin Bahat, dans kariyerine erken yaşlarda başlamış ve özellikle High Heels, Street Jazz, Hip-hop ve K-pop gibi çeşitli dans stillerinde uzmanlaşmıştır. Doğuş Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimi alırken, dansa olan tutkusunu da sürdürmüş ve profesyonel dansçı olarak tanınmıştır. Ayrıca, YouTube kanalında içerik üreten ve sosyal medyada aktif olan Esin, enerjik ve pozitif kişiliğiyle de dikkat çekmektedir. Big5 Türkiye yarışmasında sergilediği performanslarla jüri ve izleyicilerin beğenisini kazanmış, finale kalan 12 yarışmacı arasında yer alarak yarışmayı kazanan isimlerden biri olmuştur. Yarışma sürecinde gösterdiği azim ve yetenek, onun Manifest grubunun bir üyesi olarak seçilmesinde önemli rol oynamıştır.

Esin Bahat

MANİFEST GRUBU KARİYERİ

Profesyonel dans eğitmenliği yapan Esin Bahat, Big5 Türkiye yarışmasında sergilediği başarılı performanslarıyla büyük beğeni toplamıştır. Yarışmada finale kalan 12 isimden biri olmuş ve yeteneğiyle dikkat çekmiştir.