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ESHOT yarın grevde mi 8 Ocak Çarşamba? İzmir'de yarın otobüsler çalışıyor mu?

ESHOT yarın grevde mi 8 Ocak Çarşamba? İzmir'de yarın otobüsler çalışıyor mu?
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8 Ocak 2025 itibariyle ESHOT'a bağlı 580 otobüs bir buçuk saat boyunca sefer yapmadı ve Çarşamba günü ise tüm araçlar kontak kapatarak hizmet vermeyeceğini duyurdu. Peki, ESHOT yarın grevde mi 8 Ocak Çarşamba? İzmir'de yarın otobüsler çalışıyor mu?

İzmir'de ulaşımda büyük yeri bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ESHOT çalışanlarının iş bırakacakları ifade edildi. Peki, ESHOT yarın grevde mi 8 Ocak Çarşamba? İzmir'de yarın otobüsler çalışıyor mu?

ESHOT GREVDE Mİ?

ESHOT çalışanları, sosyal hakları ve maaş ödemelerini alamamaları gerekçesiyle iş bırakma kararı aldı.Öğrenilene göre, ESHOT'ta 580 araç bir buçuk saat boyunca çalışmayacak ve eylem yapacak. Çarşamba günü ise bütün araçların tüm gün boyunca kontak kapatacağı ve hizmet vermeyeceği öğrenildi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan eyleme ilişkin yazılı bir açıklama gerçekleştirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"31 Aralık 2024 tarihinde 'Maliye Payı' olarak hesabımıza yatması beklenen 3 milyar 713 milyon TL'den; takas başvurusu yapılmış olan vergi borçlarımızla ilgili olarak 1 milyar 573 milyon TL kesinti yapılacağı öğrenilmiş olup, konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile görüşmelere başlanmıştır.

Takasa konu edilen varlıkların Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından değerlendirilmesi devam etmektedir.

Bu süreç devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, kesintiye konu olan 1 milyar 573 milyon TL'nin belediyemiz emanet hesabında tutulacağı bilgisini iletmişlerdir.

Sürecin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için gerekli tüm girişimler yürütülmektedir.

Öte yandan, çalışanlarımızın 7 Ocak'tan itibaren kalan ücretlerinin ve diğer tüm haklarının en kısa sürede ödenebilmesi için diğer finansman kaynaklarının devreye sokulması çalışmalarımız da hızla devam etmektedir."

NEDEN GREV YAPILIYOR?

Belediye tarafından yapılan açıklamalara göre, İzmir'in mali sıkıntıları nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanan 1.5 milyar TL'lik kesinti, belediyenin finansal durumunu ciddi şekilde zorlamış durumda. Bu kesinti nedeniyle, ESHOT çalışanlarına maaş ödemelerinin yalnızca üçte biri yapılabildiği ifade edildi.

Grev kararının ardından ESHOT çalışanları 8 Ocak Çarşamba günü tüm otobüs seferlerini durdurma kararı aldı. Toplu taşıma araçlarının bir buçuk saatlik bir süre boyunca sefer yapmayacağı, ardından ise tüm gün boyunca araçların kontak kapatacağı öğrenildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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