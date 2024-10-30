Esenyurt Belediye Başkanı tutuklandı mı, suçu ne? Ahmet Özer gözaltına alınmasının detayları…

Esenyurt Belediye Başkanı hangi partiden? Ahmet Özer gözaltına alınmasının ardından, "Ahmet Özer neden gözaltına alındı, suçu ne?" sorusuna yanıt aranıyor. Ahmet Özer kimdir ve aslen nereli olduğu merak ediliyor. Esenyurt Belediye Başkanı tutuklandı mı, suçu ne? Detaylar haberimizdedir…

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖZER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Özer'in terör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada "Özer'in terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 tekil kişi ve terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

"694 TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU İLE GÖRÜŞTÜĞÜ TESPİT EDİLDİ"

Başsavcılık açıklaması şu şekilde; "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; Halen İstanbul ili Esenyurt ilçesi Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan şüpheli AHMET ÖZER'in soruşturma evrakımız kapsamındaki delillere göre özet olarak; şüphelinin terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri Abdullah ÖCALAN ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi), hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketlerinin içerikleri, yaklaşık 10 yıllık süreçte adı geçen terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan (694) farklı tekil kişi ve ayrıca özellikle terör örgütü yöneticilerinden Remzi KARTAL (KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi-Kırmızı Bültenle aranan şahıslardan) ile 14 kez olmak üzere iletişim irtibat kayıtları nazara alındığında terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşıldığından;

"ARAMA İŞLEMLERİ HALEN DEVAM ETMEKTEDİR"

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden konutunda, işyerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, şüphelinin 30/10/2024 tarih saat: 06.00 itibariyle yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri halen devam etmektedir."

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