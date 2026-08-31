Haberler

İstanbul Otogarı’nda taksici terörü: "Kısa mesafe" deyip aileyi darbettiler

İstanbul Otogarı’nda taksici terörü: 'Kısa mesafe' deyip aileyi darbettiler Haber Videosunu İzle
İstanbul Otogarı’nda taksici terörü: 'Kısa mesafe' deyip aileyi darbettiler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Esenler Otogarı'nda taksiye binmek isteyen bir aile, sürücünün "kısa mesafe" bahanesiyle karşılaştı. Çıkan tartışmada kontrolden çıkan taksi sürücüsü ve beraberindekiler, aralarında kadınların da yer aldığı aileye acımasızca saldırdı. Hakaret ve tehditlerin havada uçuştuğu kavgada yaşanan arbede anları ve darp dehşeti cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

  • İstanbul Esenler Otogarı'nda taksi şoförünün 'kısa mesafe' gerekçesiyle aileyi araca almak istememesi üzerine tartışma çıktı ve kavgaya dönüştü.
  • Kavgada aralarında kadınların da bulunduğu aile ile grup arasında tekme ve yumruklu arbede yaşandı.
  • Kavga anları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı; olayın ardından şikayet ve soruşturma detaylarının netleşmesi bekleniyor.

İstanbul Esenler Otogarı'nda kısa mesafe nedeniyle çıkan taksi tartışması kavgaya dönüştü. Otogardan Esenler'e gitmek isteyen bir aile, iddiaya göre taksi şoförünün “kısa mesafe” gerekçesiyle kendilerini araca almak istememesi üzerine tepki gösterdi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyürken, aile ile taksiciler arasında arbede yaşandı.

TARTIŞMA BİR ANDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ 

İddiaya göre taksi şoförünün kısa mesafeye gitmek istememesi üzerine yolcular ile sürücü arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çevrede bulunan bazı kişilerin de olaya dahil olduğu öne sürüldü.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, aralarında kadınların da bulunduğu aile ile grup arasında tekme ve yumruklu arbede yaşandı.

ŞİDDET ANLARI KAMERADA

Otogar çevresinde büyük paniğe neden olan kavga, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı, çevrede bulunan kişilerin ise kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

Olayın ardından tarafların şikayetçi olup olmadığı ve soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Trump'tan İran'a saldırı açıklaması! Brent petrol anında yükselişe geçti

Trump'tan piyasaları alt üst eden İran açıklaması
Vlahovic coştu, coşturdu! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 6 gollü gözdağı

Beşiktaş'tan Süper Lig tarihine geçecek skor
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı

Yurt dışına kaçacaktı! Tırın altında böyle yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'a geldi! Çorum FK'den tüm dünyada ses getirecek transfer

İstanbul'a geldi! Çorum FK'den tüm dünyada ses getirecek transfer
Müjdeyi menajeri verdi! İşte Icardi'nin görüşme yaptığı İtalyan devi

Müjdeyi menajeri verdi! İşte Icardi'nin görüşme yaptığı dev takım
Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüş yolunda

Süper Lig'e geri dönüyor
Deniz Gül'ün Galatasaray için İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Uçak kalkıyor! Victor Osimhen'in yanına yıldız golcü
Vlahovic'i tutabilene aşk olsun! Dolmabahçe'de şov yaptı

Sen neymişsin be Vlahovic!
Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı

Yan odadan gelen cinsel ilişki seslerini kayda alıp paylaştı
Fatih Tekke'den istifa açıklaması

Fatih Tekke'den istifa açıklaması