Esat Altungün kimdir? AK Parti Aydın- Kuşadası Belediye Başkan adayı Esat Altungün kaç yaşında, nereli?
Esat Altungün kimdir? AK Parti Aydın- Kuşadası Belediye Başkan adayı Esat Altungün kaç yaşında, nereli? AK Parti Aydın-Kuşadası Belediye Başkan adayı olan Esat Altungün hakkında merak edilenler araştırılıyor. Altungün'ün kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler gündeme geliyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Aydın- Kuşadası Belediye Başkan adayı Esat Altıngün oldu. Peki, Esat Altungün kimdir? AK Parti Aydın- Kuşadası Belediye Başkan adayı Esat Altungün kaç yaşında, nereli?
ESAT ALTUNGÜN KİMDİR?
- 1959 yılında Kuşadası'nda doğmuş, Babasısigortalı işçiydi, Sinema işletmeciydi,Dedesi de Mutaf Esat, hem Çiftçi hem de Esnaftı, Esat Altungün, Turizmci'dir.
- Kuşadası, Kaya Aldoğan Lisesi mezunu, o dönemde Buca Eğitim Enstitüsünü kazanmış olmasına, rağmen ülkenin içinde bulunduğu Siyasi konjonktür nedeniyle, ailesiokumasına müsaade etmemiş.
- 1978-1979 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kollarına üye olarak Cumhuriyet Halk Partisinde Siyasete başlamıştır.
- 1978 yılından beri 40 yıldır CHP'nin üyesi olan, ilçe başkanlığı ve bir dönem meclis üyeliği de yapan MehmetEsat Altungün, 2009-2014 yılları arasında da 5 yıl süreyle Kuşadası Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.