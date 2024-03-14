Üye Girişi
Haberler

Esat Altungün kimdir? AK Parti Aydın- Kuşadası Belediye Başkan adayı Esat Altungün kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Esat Altungün kimdir? AK Parti Aydın- Kuşadası Belediye Başkan adayı Esat Altungün kaç yaşında, nereli? AK Parti Aydın-Kuşadası Belediye Başkan adayı olan Esat Altungün hakkında merak edilenler araştırılıyor. Altungün'ün kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler gündeme geliyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Aydın- Kuşadası Belediye Başkan adayı Esat Altıngün oldu. Peki, Esat Altungün kimdir? AK Parti Aydın- Kuşadası Belediye Başkan adayı Esat Altungün kaç yaşında, nereli?

ESAT ALTUNGÜN KİMDİR?

  • 1959 yılında Kuşadası'nda doğmuş, Babasısigortalı işçiydi, Sinema işletmeciydi,Dedesi de Mutaf Esat, hem Çiftçi hem de Esnaftı, Esat Altungün, Turizmci'dir.
  • Kuşadası, Kaya Aldoğan Lisesi mezunu, o dönemde Buca Eğitim Enstitüsünü kazanmış olmasına, rağmen ülkenin içinde bulunduğu Siyasi konjonktür nedeniyle, ailesiokumasına müsaade etmemiş.
  • 1978-1979 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kollarına üye olarak Cumhuriyet Halk Partisinde Siyasete başlamıştır.
  • 1978 yılından beri 40 yıldır CHP'nin üyesi olan, ilçe başkanlığı ve bir dönem meclis üyeliği de yapan MehmetEsat Altungün, 2009-2014 yılları arasında da 5 yıl süreyle Kuşadası Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Mehmet Esat Altungün Kuşadası AK Parti Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Haşim Ali Arıkan kimdir? CHP Bursa Harmancık Belediye Başkan Adayı Haşim Ali Arıkan kaç yaşında, nereli? Esat Altungün kimdir? AK Parti Aydın- Kuşadası Belediye Başkan adayı Esat Altungün kaç yaşında, nereli? Haşim Öztürk kimdir? CHP Bursa Gürsu Belediye Başkan Adayı Haşim Öztürk kaç yaşında, nereli? Şükrü Deviren kimdir? CHP Bursa Gemlik Belediye Başkan Adayı Şükrü Deviren kaç yaşında, nereli? Mustafa Oktay kimdir? CHP Bursa Büyükorhan Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay kaç yaşında, nereli? Halil Derhan kimdir? Zafer Partisi Bursa Yenişehir Belediye Başkan Adayı Halil Derhan kaç yaşında, nereli? Esat Ergüler kimdir? AK Parti Aydın- Nazilli Belediye Başkan adayı Esat Ergüler kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Tuşba Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Tuşba adayı Hanım Akkoş kimdir? DEM Parti Van Saray Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Saray adayı Davut Acar kimdir? DEM Parti Van Özalp Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Özalp adayı Sakine Kutpınar kimdir? DEM Parti Van Muradiye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Muradiye adayı Hediye Sayiner kimdir? Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi! Eylem Tok ve oğlu Türkiye'ye iade edilecek mi? Ne olmuştu? Hakan Yıldırım Semizel kimdir? CHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Hakan Yıldırım Semizel kaç yaşında, nereli? Serkan Sak kimdir? CHP Balıkesir Sındırgı Belediye Başkan Adayı Serkan Sak kaç yaşında, nereli? Aytekin Kaya kimdir? AK Parti Aydın- İncirliova Belediye Başkan adayı Aytekin Kaya kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title