Esad Rejimi'nin ne olduğu merak ediliyor. Suriye'de gelişmeler devam ederken, birçok kişi Esad Rejimi'nin ne olduğunu araştırıyor. Esad rejimi, Suriye'de 1970 yılından bu yana iktidarda bulunan ve Hafız Esad ile başlayıp oğlu Beşşar Esad'la devam eden otoriter bir yönetim modelini ifade ediyor. Peki, Esad Rejimi nedir? Detaylar haberimizde...

ESAD REJİMİ NEDİR?

Esad rejimi, Suriye'nin 1970 yılından itibaren ülkeyi yöneten Beşşar Esad ve ailesine dayalı siyasi yönetim biçimini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu rejim, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin liderlik yapısının yanı sıra, askeri ve güvenlik güçleriyle desteklenen otoriter bir yönetim tarzını ifade eder. Rejim, baba Hafız Esad'ın 1970'te bir askeri darbeyle iktidara gelmesiyle başlamış ve 2000 yılında yerine oğlu Beşşar Esad'ın geçmesiyle devam etmiştir.

NE OLMUŞTU?

2011 yılında Arap Baharı'nın etkisiyle Suriye'de de protestolar başlamış, rejim karşıtı gösteriler zamanla şiddetli bir iç savaşa dönüşmüştür. Esad rejimi, bu süreçte büyük ölçüde İran ve Rusya gibi müttefiklerden aldığı askeri destekle varlığını sürdürmüştür. İç savaş sırasında rejim, hem askeri operasyonlarda hem de sivillere yönelik baskılarda insan hakları ihlalleri ve savaş suçları işlemekle suçlanmıştır.

SURİYE'DE NELER OLUYOR?

27 Kasım'da çatışmaların yeniden başladığı Suriye'de, muhalifler önemli ilerlemeler kaydediyor. Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki rejim karşıtı gruplar, Hama kent merkezini ele geçirdikten sonra, rejimin başkenti Şam'a açılan stratejik noktalardan biri olan Humus'un iç kesimlerine kadar ulaştı. 30 Kasım'da rejimden alınan Halep ve 1 Aralık'ta PKK/YPG'den kurtarılan Tel Rıfat'ta, bu gelişmelerin ardından büyük bir hareketlilik yaşandı. Çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce kişi, Halep ve Tel Rıfat arasında kurulan çadır kentlerde yaşam mücadelesi verirken, muhaliflerin bölgede kontrolü sağlamasıyla evlerine dönmeye başladı.