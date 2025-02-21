Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da son dakika deprem oldu 21 Şubat Cuma! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu?

Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son dakika Erzurum'dameydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Erzurum yakınlarında kaç şiddetinde deprem oldu sorusu gündeme taşındı. Erzurum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 21 Şubat Erzurum'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizde...

ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye'de art arda depremlerle sarsılıyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.27'de meydana gelen sarsıntının derinliği 7.5 km olarak ölçüldü.

AFAD 4.4 OLARAK DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Erzurum'da meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Depremin 7.5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Peki, Erzurum'da deprem mi oldu?