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Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da son dakika deprem oldu 21 Şubat Cuma! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu?

Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da son dakika deprem oldu 21 Şubat Cuma! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu?
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Son dakika Erzurum'da deprem! Erzurum'da son dakika gelen bilgilere göre deprem oldu! Bu gece Erzurum'da meydana gelen depremin şiddeti ve merkez üssü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Erzurum deprem konusunda bilgi veren Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin şiddetini ve merkez üssünü açıkladı. Erzurum'da deprem ve detayları hakkında tüm bilgiler haberimizde. Peki, Erzurum'da deprem mi oldu? İşte Erzurum deprem son dakika haberi...

Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son dakika Erzurum'dameydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Erzurum yakınlarında kaç şiddetinde deprem oldu sorusu gündeme taşındı. Erzurum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 21 Şubat Erzurum'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizde...

ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye'de art arda depremlerle sarsılıyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.27'de meydana gelen sarsıntının derinliği 7.5 km olarak ölçüldü.

Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da son dakika deprem oldu 21 Şubat Cuma! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu?

AFAD 4.4 OLARAK DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Erzurum'da meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Depremin 7.5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da son dakika deprem oldu 21 Şubat Cuma! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Peki, Erzurum'da deprem mi oldu?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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