Erzurum'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 24 Ekim Erzurum'da az önce nerede deprem oldu?

Güncelleme:
Son dakika bilgilerine göre, Erzurum'da sabah saatlerinde bir deprem hissedildi. 24 Ekim sabahında yaşanan bu sarsıntı, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Resmî kurumlardan henüz kapsamlı açıklama gelmezken, vatandaşlar yaşanan olayla ilgili detayları merak ediyor. Peki, Erzurum'da gerçekten deprem mi oldu? 24 Ekim Erzurum'da az önce nerede deprem meydana geldi?

Sabahın erken saatlerinde hissedilen hafif sarsıntı, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Erzurum'da deprem olup olmadığı ve sarsıntının merkez üssünün neresi olduğu yönünde sorular kısa sürede gündeme taşındı. Peki, Erzurum'da deprem mi oldu? 24 Ekim Erzurum'da az önce nerede deprem oldu? Güncel Kandilli Rasathanesi verileri haberimizde!

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM BİLGİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketleri anlık olarak takip ediyor. 24 Ekim sabahında Erzurum çevresinde hissedilen sarsıntıya ilişkin ilk veriler, Kandilli'nin resmî internet sitesinde paylaşıldı. İlk bilgilere göre, depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü ve yerin yaklaşık 7.0 kilometre derinliğinde, Palandöken ilçesi merkezli olarak gerçekleşti. Kandilli'nin sisteminde veriler anlık olarak güncellenmeye devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Türkiye genelindeki depremleri düzenli biçimde kaydederek "Son Depremler" sayfasında yayımlıyor. 24 Ekim sabahında Erzurum'da meydana gelen sarsıntıya ilişkin teknik detaylar — büyüklük, derinlik, saat ve koordinatlar — AFAD'ın resmî internet sitesinde yer aldı. Şu ana kadar AFAD tarafından can veya mal kaybına yönelik herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

24 EKİM ERZURUM'DA DEPREM OLDU MU?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayımladığı ilk verilere göre, 24 Ekim sabahı Erzurum'un Palandöken ilçesinde hafif şiddette bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Erzurum yakınlarında olduğu, büyüklüğünün ise 3.5 olarak kaydedildiği açıklandı. Uzmanlar, bu tür küçük ölçekli depremlerin bölgenin doğal sismik hareketleri kapsamında değerlendirilebileceğini belirterek vatandaşları olası artçılara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer, gelişmelerin yakından izlendiğini ve yeni verilerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
