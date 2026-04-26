Erzin’de kaçak sigara operasyonu: Marketten yüzlerce paket çıktı

Hatay’ın Erzin ilçesinde kaçak ürünlere yönelik denetimler kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleştirilen kontrollerde, bir markette çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.

MARKETTE KAÇAK SİGARA STOKU ORTAYA ÇIKTI

Denetim ekipleri tarafından yapılan aramalarda S.E.’ye ait iş yerinde toplam 128 paket kaçak sigara bulundu. Ele geçirilen ürünler arasında farklı markalara ait sigaraların yer aldığı öğrenilirken, kaçak ürünlerin piyasaya sürülmek üzere satışa hazır halde bulundurulduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs gözaltına alındıktan sonra ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

DENETİMLER KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

Yetkililer, kaçak ürünlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, özellikle tütün ve tütün mamullerine yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı. Halk sağlığını tehdit eden ve ekonomiye zarar veren kaçakçılık faaliyetlerine karşı yürütülen çalışmaların artarak süreceği ifade edildi.

Haber: Hüseyin Zorkun