Erzin’de kaçak sigara operasyonu: Marketten yüzlerce paket çıktı

Güncelleme:
Hatay’ın Erzin ilçesinde bir markette yapılan denetimde 128 paket kaçak sigara ele geçirildi. İş yeri sahibi gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Hatay’ın Erzin ilçesinde kaçak ürünlere yönelik denetimler kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleştirilen kontrollerde, bir markette çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.

MARKETTE KAÇAK SİGARA STOKU ORTAYA ÇIKTI

Denetim ekipleri tarafından yapılan aramalarda S.E.’ye ait iş yerinde toplam 128 paket kaçak sigara bulundu. Ele geçirilen ürünler arasında farklı markalara ait sigaraların yer aldığı öğrenilirken, kaçak ürünlerin piyasaya sürülmek üzere satışa hazır halde bulundurulduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs gözaltına alındıktan sonra ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

DENETİMLER KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

Yetkililer, kaçak ürünlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, özellikle tütün ve tütün mamullerine yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı. Halk sağlığını tehdit eden ve ekonomiye zarar veren kaçakçılık faaliyetlerine karşı yürütülen çalışmaların artarak süreceği ifade edildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti

Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti
Trump'ın yemeğindeki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar! Etkinliğe misafir olarak kayıt yaptırmış

ABD'yi sarsan saldırı! 31 yaşındaki öğretmen misafir kaydı yaptırmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

Ülkesi 56 gündür ateş altında, o Avrupa’da gününü gün ediyor!
Melike Şahin'den yeni yaşa yeni imaj! Kullanıcılar ikiye bölündü

Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı kullanıcıları ikiye böldü
17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı

17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı
Parkta yere atılan çekirdek kabuklarını gören Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya çileden çıktı

Parkta gördükleri belediye başkanını çileden çıkardı
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

Ülkesi 56 gündür ateş altında, o Avrupa’da gününü gün ediyor!
Anne, 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı

Anne vahşeti! 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı
Fenerbahçe yönetiminden taraftarlarına büyük jest

Görülmemiş jest! Dev derbiye gidecek herkese dağıtacaklar