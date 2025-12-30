Haberler

Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor

Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da kış aylarında özellikle akşam saatlerinde kent merkezine akın eden binlerce karga, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

  • Erzincan kent merkezindeki kargalar her gün saat 16.00 ile 20.00 arasında Halitpaşa ve Ordu Caddeleri üzerindeki ağaç dallarına geliyor.
  • Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaş şikayetleri üzerine 'karga kovalama timi' kurdu ve maytap patlatarak kuşları uzaklaştırmaya çalıştı.
  • Vatandaşlar, 2026 yılından beklentilerinin Erzincan'daki karga sorununa kalıcı bir çözüm bulunması olduğunu belirtti.

Erzincan kent merkezinde özellikle Halitpaşa ve Ordu Caddeleri üzerindeki ağaç dallarını mesken edinen kargalar her gün saat 16.00 ile 20.00 arasında geliyor. Çıkardıkları gürültüyle çevreye rahatsızlık veren kuşlar, yoldan geçen vatandaşların üzerini de kirletiyor.

Erzincan'da kargalar sokakları sardı

KARGA KOVALAMA TİMİ KURULDU

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine geçtiğimiz dönemlerde harekete geçerek "karga kovalama timi" kurdu. Ekipler akşam saatlerinde kargaların yoğun olarak bulunduğu alanlarda maytap patlatarak kuşları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak uygulanan yöntemlere rağmen kalıcı bir çözüm sağlanamadı.

Erzincan'da kargalar sokakları sardı

YÜRÜMEKTE ZORLANIYORLAR

Vatandaşlar, akşam saatlerinde kargalar nedeniyle yürümekte zorlandıklarını söylerken, sorunun uzun süredir devam ettiğini belirtti ve yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdi. Vatandaşlar, "2026 yılından beklentimiz Erzincan'daki karga sorununa kalıcı bir çözüm bulunması" şeklinde konuştu.

Erzincan'da kargalar sokakları sardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBaklava künefe:

Karga çöplüğe götürür bülbül güle götürür

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFirat Tas:

Gereksiz bir yorum

yanıt3
yanıt1

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Okan Buruk'tan tutuklu futbolcusu Metehan Baltacı'ya sürpriz ziyaret

Okan Buruk'tan Silivri'ye sürpriz ziyaret
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü "pişmanım" oldu ama müebbetten kurtulamadı
Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu