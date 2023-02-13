Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin tam ortasında olmasına rağmen yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı Hatay'ın Erzin İlçesi'nde bir bina dahi yıkılmadı. Bunun üzerine vatandaşlar Erzin Belediye Başkanı hangi partiden? Ökkeş Elmasoğlu kimdir? Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu hangi partiden? sorularını merak etti. Detaylar haberimizde yer alıyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin tam ortasında olmasına rağmen yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı Hatay'ın Erzin İlçesi'nde bir bina dahi yıkılmadı. Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, kurallara uyduklarını, kaçak binaya izin vermediklerini belirterek, "Akrabalarımın evini dahi mühürledim. Biz kurallara uyan bir toplum olmadığımız sürece bu acıları yaşamaya devam ederiz. Sadece yerel yönetimler değil vatandaşların da sorumlulukları var" dedi. Merak edilenler arasında ise Erzin Belediye Başkanı hangi partiden? Ökkeş Elmasoğlu kimdir? Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu hangi partiden? soruları yer aldı.

ÖKKEŞ ELMASOĞLU KİMDİR?

1979 yılında Erzin'de doğan Ökkeş ELMASOĞLU ilk, orta ve lise eğitimini Erzin'de tamamladıktan sonra 2002 yılında Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Avukatlık staj sonrasında vatani görevini tamamlayan Elmasoğlu deneyim kazanmak için bir süre İstanbul'da avukatlık yatıktan sonra, 2005 yılında doğduğu ve çok sevdiği memleketi Erzin'e dönerek mesleğine burada devam ettirme kararı aldı. 2005 yılından bu yana Erzin'de ikamet etmekte ve serbest avukatlık yapmaktadır. Bir süre Erzin Belediyesinin de avukatlığını üstlenmiştir. Ökkeş Elmasoğlu evli olup, iki kız çocuğu babasıdır. Geçmiş dönemlerde Erzin Kent Konseyi Başkanlığı da yapan Elmasoğlu, halen Erzin ADD Yönetim Kurulu Üyesi olup, 3 dönem Hatay Barosu Denetim Kurulu Üyeliği'nde görev almıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katıldı ve halkın büyük desteğiyle Belediye Başkanı seçildi.