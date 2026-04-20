Ertuğrul Kaya’dan Kerkük Valisi Ağa’ya tebrik mesajı

Gaziantep Milletvekili ve TBMM Divan Kâtibi Ertuğrul Kaya, Irak’ın Kerkük kentinde gerçekleştirilen seçimler sonucunda valiliğe seçilen Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa için tebrik mesajı yayımladı. Kaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu gelişmenin hem Türkmen toplumu hem de bölge açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

“KERKÜK’TE TARİHİ BİR DÖNEM BAŞLADI”

Irak’ın Kerkük İl Meclisi’nde yapılan oylamada 14 üyeden 12’sinin desteğini alarak valiliğe seçilen Mehmet Seman Ağa’nın, yaklaşık bir asır sonra bu göreve getirilen ilk Türkmen olduğuna dikkat çeken Kaya, bunun tarihi bir gelişme olduğunu belirtti. Kaya, mesajında “Kerkük’e bir asır sonra yeniden Türkmen bir vali atanması tarihi bir adımdır” ifadelerini kullanarak, Ağa’ya yeni görevinde başarılar diledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEBRİK

Ertuğrul Kaya, açıklamasında Türkiye’nin diplomatik başarısına da vurgu yaptı. Bu gelişmenin arkasında önemli bir diplomasi sürecinin bulunduğunu belirten Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da tebrik etti. Kaya, “Bu önemli diplomasi başarısından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum” diyerek Türkiye’nin bölgedeki etkin rolüne dikkat çekti.

Haber: Mehmet Güngördü