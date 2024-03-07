Ertuğrul Çetin kimdir? AK Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çetin kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çetin kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ertuğrul Çetin kimdir? AK Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çetin nereli? Detaylar haberimizdedir…

ERTUĞRUL ÇETİN KİMDİR?

Ertuğrul Çetin, 1975 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun oldu. 2000-2004 yılları arasında kendi dershanesini kurarak Kurucu Müdürlük görevini üstlendi. Ardından 2004 yılında Pursaklar Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü pozisyonunda çalıştı. 2009-2014 yılları arasında AK Parti'den İl Genel Meclisi Üyeliği yaptı ve aynı zamanda İl Genel Meclisi Divan Üyeliği ile AK Parti Grup Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Bu süreçte Çevre Sağlık Komisyonu Başkanlığı, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı ve Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulundu. 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti Pursaklar Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığını üstlenen Çetin, aynı dönemde Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Pursaklar Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. Pursaklar Belediyesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden sorumlu Başkan Yardımcısı ve Daimi Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. Çetin, çeşitli kurumlarda yönetim kurulu üyelikleri yapmış olup, ayrıca 1999-2003 yılları arasında Mazlum-Der Genel Sekreterliği görevini üstlendi. Olimpik branş olan Hokey Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ankara Üniversitesi Mezunları Derneği üyeliği gibi görevleri devam etmektedir. Gençlik yıllarında 9 yıl boyunca yüzme antrenörlüğü yapan ve 15 yıl boyunca Pursaklar Belediye Spor Yöneticiliği görevini üstlenen Ertuğrul Çetin, evli ve 3 çocuk babasıdır.