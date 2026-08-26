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Ersin Tatar İngiltere'de Kahramanmaraşlılarla Buluştu

Ersin Tatar İngiltere'de Kahramanmaraşlılarla Buluştu
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere'deki Kahramanmaraşlılar Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Ali Kılınç ve yönetimi tarafından karşılanan Tatar, üyeler ve vatandaşlarla sohbet ederek Türkiye, KKTC ve İngiltere gündemine dair görüş alışverişinde bulundu. Programda kendisine plaket takdim edilen Tatar, buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Başkan Kılınç da bu tür etkinliklerin birlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

İngiltere’de gerçekleşen ziyarette Tatar, Dernek Başkanı Ali Kılınç ve dernek yönetimi tarafından karşılandı. Yoğun katılımın olduğu buluşmada Tatar, dernek üyeleri ve vatandaşlarla sohbet etti.

Dernek merkezinde gerçekleştirilen programda Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İngiltere gündeminin yanı sıra Türk dünyası, Kıbrıs meselesi, güncel gelişmeler ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının gündemine ilişkin konular ele alındı.

Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen programda vatandaşların sorularını dinleyen Tatar, çeşitli konulardaki görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

Ziyaret kapsamında Dernek Başkanı Ali Kılınç tarafından Ersin Tatar’a günün anısına plaket takdim edildi.

Buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, İngiltere’de yaşayan Kahramanmaraşlılarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek dernek yönetimine ve programa katılan vatandaşlara teşekkür etti. Tatar, ziyaret sırasında kendisini evinde hissettiğini ifade etti.

Dernek Başkanı Ali Kılınç da Tatar’ı derneklerinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, bu tür buluşmaların yurt dışında yaşayan Kahramanmaraşlılar arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini kaydetti.

Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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