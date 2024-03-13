Erol Demirhan kimdir? CHP Antalya Kaş Belediye Başkan Adayı Erol Demirhan kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Antalya Kaş Belediye Başkan adayı ise Erol Demirhan. Erol Demirhan kimdir? Erol Demirhan nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

EROL DEMİRHAN KİMDİR?

CHP PM tarafından 11 Ocak gecesi Kaş Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Erol Demirhan iş insanıdır. Kaş'ta tanınan Erol Demirhan daha önceden de Demokrat Parti'den Kaş Belediye Başkan adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.