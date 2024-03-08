Erman Uzun kimdir? CHP İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı Erman Uzun kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İzmir Narlıdere Belediye Başkan adayı ise Erman Uzun oldu. Erman Uzun kimdir? Erman Uzun nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ERMAN UZUN KİMDİR?

10 Aralık 1991, İzmir doğumlu olan Erman Uzun, sırası ile Narlıdere 12 Eylül İlköğretim Okulu, Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Aktif bir üniversite öğrenciliği geçiren Erman Uzun İletişim Çalışmaları Topluluğu ve Haber Atölyesi Topluluğu gibi iletişim alanında faaliyetler gösteren öğrenci toplulukların kurucuları arasında yer almıştır. Üniversite yaşamının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan Erman Uzun, ilçe kongre delegelikleri, iki dönem Narlıdere Gençlik Kolları Yöneticiliği görevlerinde bulunmuş, 2019 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Belediye Meclis Üyeliği görevini üstlenmiştir. Meclis Üyeliği sürecince Encümen Üyeliği, İmar Komisyonu Üyeliği, Plan Bütçe Komisyonu Üyeliği ve Denetim Komisyonu Başkanlığı görevini yerine getirmiş, dört yıl boyunca Belediye Meclisi'nde Grup Sözcüsü olarak görev almıştır. Erman Uzun, 1948 yılında Narlıdere'nin köy futbol takımı olarak kurulan, Narlıdereli'ler için büyük hassasiyet taşıyan, şimdiki ismi ile Narlıdere Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün başkanlığına seçilerek görev süresi boyunca Narlıdereli'lerin takdirlerini toplamıştır.