Erkan Tan, mehteri son kez verdi! İstifa paylaşımına Erdoğan'la ilgili detay damga vurdu

Ekranların deneyimli sunucularından Erkan Tan, A Haber'deki görevinden istifa ettiğini duyurdu. 'Ver Mehteri' ifadesiyle stüdyoda sıklıkla mehter marşı çaldırması ve eleştiriyi aşan sert üslubuyla bilinen Tan, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamayla izleyicilerine veda etti.

ERDOĞAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

İstifasında, "Çok sevsen bile bırakıp gitmek, hayatın bir cilvesi" diyerek A Haber'de geçirdiği uzun yıllara ve çalışma arkadaşlarına değindi. Ayrıca, çalışma arkadaşlarından helallik isteyen Tan, "Bundan sonra da elbette safımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı olur" sözleriyle de Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan'a bağlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

İşte Erkan Tan'ın istifa açıklaması;

Burası a haber…

Saat oluyor dokuz,

Bundan sonra artık biz yokuz…

Yayını, arkadaşlarımıza devrediyor,

huzurlarınızdan ayrılıyoruz…

ALLAH'a emanet olunuz…"

9 yıl boyunca, hafta içi her sabah sizlere böyle veda ediyorduk. Evladım gibi sevdiğim, ailem, canım, ciğerim, ruhum olan a haber televizyonundan ayrılma vakti geldi, istifa ettim, hal böyle icap etti…

Çok sevsen bile bırakıp gitmek, hayatın bir cilvesi…

a haber mensupları, lütfen haklarınızı helal ediniz, hepinize yüce ALLAH'tan sağlıklı ve hayırlı ömür, başarılar diliyorum, a haberi ve sizleri ALLAH'a emanet ediyorum…

Bundan sonra da elbette safımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı olur… Duamız da belli, sevdamız da belli VER MEHTERİ…

İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn; sahibimiz olan ALLAH, bakalım ne eyler…? Neylerse güzel eyler…