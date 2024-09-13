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Erkan Tan, mehteri son kez verdi! İstifa paylaşımına Erdoğan'la ilgili detay damga vurdu

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'Ver mehteri' diyerek ünlenen A Haber'in ekran yüzlerinden Erkan Tan istifa etti. Deneyimli sunucu istifasını sosyal medyadan duyururken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan bağlılığının altını çizmeyi de ihmal etmedi.

Ekranların deneyimli sunucularından Erkan Tan, A Haber'deki görevinden istifa ettiğini duyurdu. 'Ver Mehteri' ifadesiyle stüdyoda sıklıkla mehter marşı çaldırması ve eleştiriyi aşan sert üslubuyla bilinen Tan, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamayla izleyicilerine veda etti.

ERDOĞAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

İstifasında, "Çok sevsen bile bırakıp gitmek, hayatın bir cilvesi" diyerek A Haber'de geçirdiği uzun yıllara ve çalışma arkadaşlarına değindi. Ayrıca, çalışma arkadaşlarından helallik isteyen Tan, "Bundan sonra da elbette safımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı olur" sözleriyle de Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan'a bağlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

İşte Erkan Tan'ın istifa açıklaması;

Burası a haber…

Saat oluyor dokuz,

Bundan sonra artık biz yokuz…

Yayını, arkadaşlarımıza devrediyor,

huzurlarınızdan ayrılıyoruz…

ALLAH'a emanet olunuz…"

9 yıl boyunca, hafta içi her sabah sizlere böyle veda ediyorduk. Evladım gibi sevdiğim, ailem, canım, ciğerim, ruhum olan a haber televizyonundan ayrılma vakti geldi, istifa ettim, hal böyle icap etti…

Çok sevsen bile bırakıp gitmek, hayatın bir cilvesi…

a haber mensupları, lütfen haklarınızı helal ediniz, hepinize yüce ALLAH'tan sağlıklı ve hayırlı ömür, başarılar diliyorum, a haberi ve sizleri ALLAH'a emanet ediyorum…

Bundan sonra da elbette safımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı olur… Duamız da belli, sevdamız da belli VER MEHTERİ…

İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn; sahibimiz olan ALLAH, bakalım ne eyler…? Neylerse güzel eyler…

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (14)

Mehmet Anıl Mete:

Daha yağlı bi kuyruk bulmuştur.

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Selim AYDOĞAN:

Kaptı bir bakanlık

150
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VEFA:

Ver mehteri, al rütbeyi!.. Zamanın ruhuna bakın siz hele :))

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SERHAT KOCAKAYA:

yoksa Yeni bir danışman mı geliyor!

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Zafer yılmaz :

Tarafsız habercilik işte bunların işi. Nerede makam nerede güç onların yanındalar. Bunların hiçbirini bu ülkede basın yayında görev vermeyeceksin.

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Murtaza kayişatan:

Hangi ülkeye büyükelçi oldu acaba

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Erdi Cakmak:

Hayırlı olsun bakanlık

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Huseyin Aydemir:

kemirdigi kemik bitti hergalde,daha buyuk bir kemik verdiler

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Perwer:

Bunuda uzay Komutanlığı basın Sözcüsü yaparlar

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9
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Vedat Ceylan:

1 haftaya devlete ait 4-5 iştirakte yönetim kuruluna atanır. huzur hakkıyla huzur içinde yaşar...

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