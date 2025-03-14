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Eren Özmen kimdir? Eren Özmen kaç yaşında, nereli?

Eren Özmen kimdir? Eren Özmen kaç yaşında, nereli?
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Eren Özmen, Amerika'daki en başarılı Türk iş insanlarından biri olarak dikkat çekiyor. Sierra Nevada Corporation (SNC) şirketinin sahibi olan Eren Özmen, havacılık ve savunma sanayisindeki başarılarıyla tanınıyor. Peki, Eren Özmen kimdir, kaç yaşında ve nereli?

1958 yılında İzmir'de doğan Eren Özmen, eğitim hayatına Türkiye'de başladı. Ankara Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, yüksek lisans eğitimi için ABD'ye gitti. Amerika'da başladığı kariyerinde büyük bir atılım yaparak Sierra Nevada Corporation'ı devraldı ve küresel çapta bir başarıya imza attı. Peki, Eren Özmen kimdir? Eren Özmen kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

EREN ÖZMEN KİMDİR?

Eren Özmen, 1958 yılında İzmir'de doğmuş Türk asıllı bir iş insanıdır. Ankara Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra, yüksek lisans eğitimi için 1981 yılında ABD'ye gitmiştir. 1985 yılında Nevada Üniversitesi Reno'dan İşletme Yönetimi (MBA) derecesiyle mezun olmuştur.

1988 yılında Sierra Nevada Corporation'da (SNC) çalışmaya başlayan Eren Özmen, eşi Fatih Özmen ile birlikte 1994 yılında şirketi satın almıştır. Özmen çiftinin liderliğinde, SNC küçük bir firmadan 3.000'den fazla çalışanı olan, ABD'nin 18 eyaletinde ve İngiltere, Almanya ile Türkiye'de faaliyet gösteren milyar dolarlık küresel bir şirkete dönüşmüştür.

2008 yılında, Sierra Nevada Corporation MicroSat Systems, Inc. ve SpaceDev, Inc. şirketlerini satın alarak yeni br kulvarda varlığını hissettirmeye başladı. Satın almalar SNC'yi uzay ve havacılıkla ilgili endüstrilerin de içerisine sokmuş oldu.

Şirketin son projesi ticari bir uzay taşımacılığı aracı olan Kasım 2016 duyurulan, Dream Chaser uzay aracı oldu.

Eren Özmen kimdir? Eren Özmen kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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