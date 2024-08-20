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Eren Erdem neden istifa etti? Eren Erdem CHP'den istifa etti mi?

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Partisinden istifa ettiğini açıklayan CHP'li Erdem, Murat Ongun'u hedef gösterdi. Ongun'un tuttuğu hesapların kendisini hedef almasına tepki gösterdiği için disipline sevk edildiğini söyleyen, "Parti yönetimini uyarıyorum. Parti maaşlı anonim hesaplarla dizayn edilecekse ve buna göz yumuyorsanız, emin olun yarın bu durum en çok sizin canınızı acıtacaktır" ifadelerini kullandı. Eren Erdem neden istifa etti? Eren Erdem CHP'den istifa etti mi?

CHP'li Eren Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek paylaşımla partisinden istifa ettiğini açıkladı. 5'li çetelerle ilişkili kişilerin belediye başkanı yapılmamasını istediği ve Murat Ongun tarafından tutulan hesapların kendisini hedef almasına tepki gösterdiği için disipline sevk edildiğini belirten Erdem, "Parti yönetimini uyarıyorum. Parti maaşlı anonim hesaplarla dizayn edilecekse ve buna göz yumuyorsanız, emin olun yarın bu durum en çok sizin canınızı acıtacaktır" dedi. Eren Erdem neden istifa etti? Eren Erdem CHP'den istifa etti mi?

EREN ERDEM NEDEN İSTİFA ETTİ?

CHP'li Eren Erdem, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullanan Erdem, Murat Ongun'u hedef gösterdi.

Erdem, şunları söyledi:

1-) Geçmişte, 5'li çetelerle ilişkili olduğu yönünde iddialar olan kişilerin "CHP Belediye Başkanı adayı" yapılmaması yönündeki çağrım, ve bu çağrım akabinde; herkesçe malum bir kişi olan Murat Ongun'un "ücret karşılığı istihdam edilmiş anonim hesaplarla" şahsımı hedef alması üzerine gösterdiğim tepki sebebiyle, partim tarafından disipline sevk edilmiş bulunuyorum!

2-) Ben, partimin önüne Atatürk'ün koltuğunu fırlatmadım! Önceki ve mevcut Genel Başkanlara küfür etmedim! İş takipçiliği yapmadım! Eş, dost ve akrabamı CHP'li belediyelerde işe sokmadım! Siyasete "ev kirası ödeyen biri olarak girdim, halen aynı şekilde yaşıyorum!" Seçim zamanı el altından başka partilere destek atmadım! Parti seçim sathındayken, işi gücü bırakıp "partiyi dizayn toplantıları" yapmadım!

3-) Ben, hiçbir şahsi menfaat elde etmeksizin, siyasetten kuruş beklemeden; gözümün nuru evladımı 2 yıla yakın babasız bırakmayı dahi göze aldım. Şahsiyetim, kumpas yargısının önüne atıldı! Tek kelime etmedim! Sonunda beraat ettim, ama anneme, aileme, evladıma yapılanları; partim için ödenmiş bir bedel saydım!

4-) Geldiğimiz noktada, bir belediyemizin maaşlı personeli ve personelin parti içerisindeki ilişkileri üzerinden; "5'li çetelere yönelik tepkim ve bu tepkime yönelik troll saldırılarına karşı çıkışım" sebebiyle, hadise herkesin malumu olduğu, ilgili trollerin "şikayetçi Murat Ongun tarafından beslendiği" herkesçe malum olduğu halde; partim beni ihraç istemiyle disipline sevk etmiştir!

5-) Parti yönetimini uyarıyorum! Bu şahsın "maaşlı anonim hesapları," Ali Mahir Başarır'ı "Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini ifade ettiği" konuşma sebebiyle linç edip nedamet getirtmedi mi? Partiye ayar vermek, had bildirmek, partinin 5'li çetelerle ilgili tutumunu belirleyecek kişi "bir belediye personeli (Murat Ongun)" ise, ona bu imtiyazlar verilmişse, parti "maaşlı anonim hesaplarla" dizayn edilecekse ve buna göz yumuyorsanız, emin olun yarın bu durum en çok sizin canınızı acıtacaktır!

6-) Koskoca 100 yıllık çınarı, iletişim hileleri ve algı operasyonları ile "belediye başkanlarının" oyuncağı yapar, onların maaşlı memurlarına "parti evlatlarını tasfiye ettirirseniz," yarın bu cürret en çok sizi hedef alır. Ve siyaset yapamazsınız…

7-) Kongre psikolojisinden hala çıkamamış, her gördüğü partiliye "kongredeki tutumunu hatırlatan," ilkeli bir iktidar mücadelesi yerine, "iktidar olalımda nasıl olursa olsun; icabında mevcut düzenle uzlaşarak olsun" duygusuyla, iktidar olmak ile muktedir olmak arasındaki farkı kavrayamadığını düşündüren, kindar ve tasfiyeci bir anlayışla; kongrede karşısında olmuş isimleri bahaneler üreterek tasfiyeyi amaçlayan bir anlayışla çok sağlıklı bir yol sürülmeyeceği açıktır!

Bu bağlamda, henüz ilçe başkanı iken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na küfür ettiği için, bir belediye başkanı tarafından ödüllendirilip "YDK Başkanı" yapılan bir şahsa irademi teslim edemem! Bu sebeple, mensubiyetinden onur duyduğum partimden istifa ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi; irademi, onurumu parti örgütlerime emanet ederim."

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Murat Ongun Eren Erdem Eren Erdem Gündem Gündem Politika Haberler

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