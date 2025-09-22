Erdoğan Trump görüşmesi ne zaman, saat kaçta? Trump Erdoğan görüşmesi hangi gün yapılacak?

Trump Erdoğan görüşmesi ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, temaslarının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a geçecek.

ERDOĞAN TRUMP GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta gerçekleştireceği yoğun temasların ardından 25 Eylül Perşembe günü Washington'a geçerek ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Görüşme, Beyaz Saray'da yapılacak ve iki liderin ikili ilişkilerde öne çıkan başlıkları ele alması bekleniyor. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurmuştu.

Erdoğan'ın ABD'deki programı 22 Eylül'de Filistin Konferansı ile başladı. 23 Eylül'de BM Genel Kurulu kürsüsünde özel konuşma yapan Erdoğan, 24 Eylül'de de BM İklim Zirvesi kapsamında bir konuşma gerçekleştirecek. Bu temasların ardından Washington'a geçecek olan Cumhurbaşkanı, 25 Eylül'de Trump ile yapacağı görüşme için Beyaz Saray'da olacak.

ERDOĞAN İLE TRUMP NE GÖRÜŞECEK?

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşmeye ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Trump, iki liderin Boeing uçaklarının büyük ölçekli alımı, F-16 anlaşması ve süreci devam eden F-35 görüşmeleri gibi konularda çalıştığını duyurdu. Bu başlıkların, Beyaz Saray'daki kritik görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.

Dünya basını da Erdoğan-Trump görüşmesini Türkiye-ABD ilişkileri açısından önem taşıyan bir toplantı olarak değerlendirdi. İki liderin masasında ticaret ve askeri iş birliği anlaşmalarının yanı sıra bölgesel gelişmelere ilişkin konuların da bulunacağı öngörülüyor.