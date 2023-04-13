Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu, anketlerde kim önde 2023? GÜNCEL SONUÇLAR! Anketlerde hangi isim önde, Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu?

Türkiye seçime doğru giderken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 13 şirketin mart ayında cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine yönelik yapmış oldukları araştırmanın ortalaması alındı. Peki, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu, anketlerde kim önde 2023? Güncel anket sonuçları! Anketlerde hangi isim önde, Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? İşte detaylar...

2023 seçimlerine az bir süre kala anketlerde çıkan güncel ve doğru sonuçlar merak ediliyor. Bu kapsamda 2. tur seçimlerine yönelik martta yapılan 13 anketin ortalaması alındı. Bu ortalamada Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında 5.7 puan fark var. Peki, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu, anketlerde kim önde 2023? Güncel anket sonuçları! Anketlerde hangi isim önde, Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? İşte güncel anket ortalaması sonuçları...

ERDOĞAN MI KILIÇDAROĞLU MU, ANKETLERDE KİM ÖNDE?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine ilişkin mart ayında yapılan 13 anketin ortalaması alındı. Buna göre, Kılıçdaroğlu yarışı Erdoğan'ın 5.7 puan önünde tamamladı. Kılıçdaroğlu yüzde 50.2, Erdoğan ise yüzde 44.5 oy aldı.

Yapılan çalışmanın sonucuna göre, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yarışı Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5.7 puan önünde tamamladı.

Kılıçdaroğlu yüzde 50.2, Erdoğan yüzde 44.5 oy aldı. Çalışmada karasızların oy oranı ise yüzde 5.2 oldu.

13 anketin ortalaması şöyle: