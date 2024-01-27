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Erdoğan Bayraktar, deprem konulu oturumda konuşmacı olacak

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Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Dr. Erdoğan Bayraktar, 'Depremde Dünya, Türkiye, İstanbul ve Biz Neredeyiz' oturumunda konuşmacı olacak.

İstanbul'da kurulan Karadeniz sivil teşkilatlarından biri olan OF Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin gelenekselleşen 'Cemiyette Muhabbet Günlerimiz' sohbetlerinin 36'ncısı, 30 Ocak Salı günü Ottoman's Life Hotel Deluxe'de gerçekleşecek.

Çevreve Şehircilik Eski Bakanı Dr. Erdoğan Bayraktar, Türkiye Deprem Vakfı Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erdik ve Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Şerif Barış'ın konuşmacı olacağı buluşmada "Depremde Dünya, Türkiye, İstanbul ve Biz Neredeyiz" konusu masaya yatırılacak.

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Doğal Afetler

Erdoğan Bayraktar Doğal Afetler Güncel Haberler

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