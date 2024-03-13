Erdinç Altınok kimdir? CHP Adana Yumurtalık Belediye Başkan Adayı Erdinç Altınok kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Adana Yumurtalık Belediye Başkan adayı ise Erdinç Altınok. Erdinç Altınok kimdir? Erdinç Altınok nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ERDİNÇ ALTINOK KİMDİR?

1969 yılında Adana'nın Yumurtalık ilçesinde doğan Erdinç Altınok, gençliğinin başlarında siyasete olan büyük ilgisiyle dikkat çekiyordu. Henüz 20'li yaşlarında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olarak siyasi arenada adım attı. Ailesine, özellikle de kızı Yağmur ve oğlu Hakan'a karşı büyük bir sevgi beslemesiyle tanınır. Erdinç Altıok, Yumurtalık İlçesi Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürütüyor. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de CHP'den Adana İli, Yumurtalık İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.